Teresa Rodríguez pide buscar que el Parlamento andaluz se parezca más a los representados para evitar el "desencanto"

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este miércoles, con motivo del acto conmemorativo del XXXV aniversario de la constitución del Parlamento autonómico, la necesidad de trabajar para que la Cámara andaluza "se parezca más a la gente que dice representar" para evitar el actual "desencanto" ciudadano con la institución.

En declaraciones a los periodistas tras el discurso institucional del presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, Rodríguez ha asegurado que, 35 años después de que el Parlamento andaluz diera sus primeros pasos, "la mejor palabra que puede definir a las claras la relación del pueblo andaluz respecto al Parlamento es desencanto".

"Si observamos los datos de confianza en las instituciones andaluzas, el Parlamento es, casi a la par que el Gobierno andaluz, la que tiene menor confianza de los andaluces, tras haberla reducido a la mitad en los últimos diez años", ha indicado la líder de Podemos andaluz, que ha lamentado que "todas las esperanzas que se depositaron en tener un Parlamento de primera y ser una nacionalidad histórica en el arranque autonómico se han ido agotando en el tiempo".

En su opinión, este desencanto ciudadano con el Parlamento es fruto de la "falta de resultados", ya que Andalucía tiene "más desempleo y aporta menos a la renta nacional que hace 35 años"; de los casos de corrupción "que generan desapego de la ciudadanía con la política" y de "lo poco que nos parecemos a nuestros representados".

Como prueba de este alejamiento, Rodríguez ha destacado que "un portavoz parlamentario cobra en una semana lo que cobra una familia de cuatro personas por el salario mínimo de solidaridad, ya que además de un salario de 4.000, percibe 2.500 euros en dietas libres de impuestos", mientras que "un diputado que viva en Sevilla cobra en dietas libres de impuestos 200 euros semanales".

"Eso nos proyecta como gente que no resuelve los problemas, a veces roba y que vive muy bien a costa de la ciudadanía. Esas son las cosas que hay que arreglar y no exactamente las que dice Durán, como si el error partiera de la gente y no de que el Parlamento puede hacer mucho más por parecerse a la gente que dice representar", ha concluido.