Es Trenc-Salobrar de Campos, declarado Parque Natural Marítimo-Terrestre

El Parlament ha aprobado este martes en sesión plenaria el proyecto de ley de declaración del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, que se ha votado artículo por artículo y cuya ratificación ha sido ovacionada por los diputados de PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha asegurado que con la declaración del parque natural de Es Trenc-Salobrar "se hará justicia" en un "día histórico" en el que se da cumplimiento "a una reivindicación de 40 años de lucha ecologista".

En este sentido, Vidal ha explicado que se trata "de la última gran lucha". "A partir de hoy Es Trenc será parque natural y me emociona porque no pensaba nunca que lo podría decir", ha dicho.

Asimismo, Vidal ha querido agradecer el esfuerzo a todas aquellas personas, entidades e instituciones que han colaborado para poder llevar a cabo la declaración del parque natural. "Muchas gracias a las personas que han luchado para que Es Trenc sea el espacio que se merece", ha dicho.

"Hoy toca cerrar una etapa de reivindicación, una nueva etapa de conservación del espacio. Cerramos la puerta a la especulación y la abrimos a una panorama llena de retos", ha sentenciado el conseller.

Por su parte, el coportavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha asegurado que tanto él como su grupo están "bien orgullosos por el legado que representan iniciativas como esta".

Esta misma idea ha sido trasladada por las diputadas del PSIB y de MÉS per Menorca, Conxa Obrador y Patrícia Font, respectivamente, quienes lo han catalogado de "un buena noticia".

APARCAMIENTO Y PLAN DE RECURSOS

Desde Podemos, el diputado David Martínez ha asegurado que pese a estar contentos por el hecho de que se declare el Parque Natural, no pueden estar satisfechos del todo al haber presentado el PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y Gent x Formentera un paquete de enmiendas para permitir la presencia de un aparcamiento en el interior del espacio.

En este sentido, Martínez ha insistido en pedirles a los partidos firmantes de los 'Acords pel canvi' que "no permitan un parking que creemos que es ilegal e inmoral y que se encuentra en una dunas y un espacio de elevado grado de protección".

Asimismo, el diputado de El PI Josep Melià ha manifestado su sensación de que la aprobación responde a un interés político y ha criticado que no se incluya una evaluación mediambiental del aparcamiento.

En respuesta, Abril le ha pedido que no se preocupe y le ha asegurado que pasarán por evaluación de impacto mediambiental "y si no la pasan, no la pasarán pero no habrá ningún privilegio".

La diputada de Ciudadanos (Cs) Olga Ballester ha asegurado que se trata de un proyecto "vacuo" que no contempla un plan de gestión con medidas de protección. "Nos ha traído un proyecto de ley vacío de utilidad", ha lamentado.

En la misma línea, desde el PP, la diputada Antonia Perelló ha criticado que la normativa no "se haya empezado por el tejado" al no haberse elaborado previamente un plan de recursos naturales.

NORMATIVA

En la exposición de motivos, se hace referencia a las características biogeográficas del terreno que lo convierten "en un espacio natural de primer orden en riqueza ecológica, natural y paisajística".

Igualmente, se establece la necesidad de declarar dicha figura debido a "las amenazas sobre el estado de conservación del espacio por el incremento de diversificación de actividades en los últimos años, la presión ejercida sobre los hábitats, la especial fragilidad de las dunas y zonas húmedas y del deterioro de los parámetros ambientales".

La ley consta de 19 artículos, estructurados en cinco capítulos referidos al objeto y ámbito territorial, a las normas de protección del ámbito terrestre y marino del Parque, a la planificación y gestión, a las acciones de fomento de la gestión del Parque y a la protección de la legalidad y al régimen sancionador.

Asimismo, consta de una disposición adicional sobre itinerarios y aparcamientos para la gestión y protección adecuadas del Parque Natural; seis disposiciones transitorias; y una derogatoria de la ley de declaración del área de Es Trenc-Salobrar.