UPN dice que el informe de Comptos sobre las ayudas de emergencia "pone de manifiesto una chapuza de gestión"

La formación ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta de la Cámara de Comptos y el vicepresidente de Derechos Sociales

La portavoz de UPN en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, Maribel García Malo, ha afirmado que el informe de la Cámara de Comptos sobre las ayudas de emergencia social "pone de manifiesto una chapuza de gestión" del Gobierno de Navarra en esta materia.

Así se ha pronunciado la regionalista en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Cámara de Comptos en el que pide una "reflexión" sobre "la conveniencia de mantener dos tipos de ayudas, extraordinarias y de emergencia social, que son similares".

Un informe que fue solicitado por el grupo parlamentario de UPN tras recibir "distintas denuncias por parte de profesionales de los servicios sociales que nos iban señalando las distintas situaciones con las que se encontraban a la hora de gestionar esas ayudas que no eran unas situaciones normalizadas".

García Malo ha asegurado que el documento de Comptos revela que "no existía la situación de emergencia social que el cuatripartito quiso hacer creer a la sociedad navarra que existía". "Había una grave crisis económica" pero "lo que pone de manifiesto este informe es que teníamos los mecanismos para cubrir las necesidades de ingresos por parte de la población afectada por esta crisis", ha resaltado.

En este sentido, García Malo ha señalado que la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 dice que Navarra "es la comunidad autónoma que presenta la tasa de riesgo de pobreza más baja" de España con un 9%, frente a la media nacional que se sitúa en el 22,3%.

La parlamentaria regionalista ha remarcado, además, que Comptos "cuestiona la necesidad de mantener estas ayudas de emergencia al existir otras, las ayudas extraordinarias, que cubren las mismas situaciones". "Estas ayudas únicamente han respondido al deseo del cuatripartito de cumplir el acuerdo programático" que "se basa en una premisa falsa", ha afeado.

LAS AYUDAS "VULNERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD"

Maribel García Malo ha asegurado que las ayudas de emergencia del Gobierno de Navarra "lejos de paliar una brecha territorial entre los navarros que viven en los distintos municipios, vulneran el principio de igualdad" en el acceso a las ayudas sociales.

Así, ha asegurado que, según el municipio, "tienen distintos requisitos para acceder a la ayuda" que "en algunos casos son más restrictivos y en otros más generosos". De la misma manera, "en unos municipios puede solicitar la ayuda cualquiera que cree que reúne los requisitos, y sin embargo en otros son los servicios sociales de base son los que llaman a las personas que consideran que tienen que recibir estas ayudas". Además "en unos municipios se pedía que se justificase el gasto y en otros no", ha destacado.

"Dada la premura y la improvisación con la que sacaron estas ayudas de emergencia el Gobierno de Navarra, los servicios sociales de base y sus profesionales hicieron lo que buenamente pudieron, pero la realidad es que se ha tratado de forma injusta y desigual a los navarros según donde viven", ha censurado la regionalista.

"SON UNAS AYUDAS INSUFICIENTES E INNECESARIAS"

Otra de las conclusiones, que según la García Malo, alcanza el informe de Comptos, es que estas ayudas "son insuficientes e innecesarias porque cubren los mismos conceptos que las que ya existían". Al respecto, ha destacado que el informe concluye que los objetos subvencionables de ambas ayudas "son prácticamente coincidentes" y que, además, "hay otras ayudas que también cubren las mismas necesidades".

"Estas ayudas en general no responden a una emergencia puntual o coyuntural" sino que "atienden necesidades continuas de ingresos de los solicitantes" que "están cubiertas con la Renta Garantizada y las ayudas extraordinarias", ha apuntado. "No atienden al fin para el que estaban previstas", ha sentenciado.

Para Maribel García Malo, el informe de Comptos "pone de manifiesto una chapuza de gestión de este Gobierno". La parlamentaria ha calificado de "intolerable" que "haya conceptos subvencionados que no encajan en la convocatoria" y que "no se haya comprobado la justificación de que la ayuda se ha destinado a aquello para lo que se pidió". Un caso "especialmente preocupante en Pamplona en el que no se ha comprobado ninguno de los casos", ha añadido.

Por todo ello, UPN ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, para que explique este informe, así como del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, para que explique "qué actuaciones va a tomar a la vista" de este informe que "deben ser adecuadas, eficientes y, desde luego, no improvisadas".