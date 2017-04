(VÍDEO) CANAL. EL EQUIPO DE PEDRO SÁNCHEZ CRITICA QUE DIPUTADOS DE PODEMOS PARTICIPARAN EN LA “ALGARADA” FRENTE A LA SEDE DEL PP

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando al teléfono 915450102). La diputada socialista Adriana Lastra, coordinadora de la campaña de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE, criticó hoy que miembros de Podemos participaran este martes por la tarde en la "algarada" que tuvo lugar frente a la sede central del PP, en la madrileña calle Génova, en referencia a la cacerolada en la que se protestó por la corrupción al hilo del estallido del ‘caso Lezo’. En una entrevista con Servimedia, Lastra criticó la corrupción en el PP y pidió la dimisión de Mariano Rajoy, pero cuestionó que un partido político como Podemos participe en protestas como la de este martes frente a la sede de los populares.“A mí también me gusta la reivindicación”, afirmó la coordinadora de la campaña de Sánchez, “y reivindicar en la calle, por supuesto lo respaldo y lo he hecho muchas veces, pero cuando eres diputado en el Congreso lo que tienes que hacer es dirigir tus esfuerzos a que la Cámara funcione y a intentar dentro de la Cámara cambiar las cosas”.Esta parlamentaria socialista aludía así al hecho de que en la cacerolada frente al PP estuvieran, entre otros, el diputado de En Marea en el Congreso Antón Gómez Reino; los diputados autonómicos de Podemos Hugo Martínez Abarca y Pablo Padilla; y la concejal de Ahora Madrid Montserrat Galcerán.A este respecto, Lastra se preguntó “si sirve de mucho montar una algarada delante de la sede del PP por parte de un partido político”. “Desde luego a mí son cosas que no me gustan”, añadió esta diputada, quien destacó que “la política es una cosa muy seria”.“Yo soy diputada en las Cortes y lo que tenga que decir lo digo en el Congreso de los Diputados”, continuó la coordinadora de campaña de Sánchez, quien criticó por este motivo la “política de teatro” que considera viene poniendo en práctica la formación morada y sus confluencias.