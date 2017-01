(VIDEO) HERNANDO (PP) CRITICA LA AUSENCIA DE PUIGDEMONT EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES: “ES COMO SI RAJOY SE NEGARA A IR A LAS CUMBRES DE LA UE”

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó en un encuentro informativo organizado por Servimedia que es un "gravísimo error" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no asista a la Conferencia de Presidentes. "Es como si Rajoy se negara a ir a las cumbres de la Unión Europea (UE) porque un día ha discrepado con los responsables del Gobierno de la UE", argumentó.Hernando consideró especialmente "grave" que Puigdemont no tenga "nada que decir" en asuntos que tienen que ver con la dependencia, la sanidad, la educación o la financiación. "Me parece sencillamente un disparate", declaró, para acto seguido avisar de que "las cosas no se resuelven así"."Me parece una actitud absolutamente infantil e impropia de un dirigente político que representa una comunidad española en la que viven casi ocho millones de personas", sentenció, antes de señalar que también es un "gravísimo error" que el lehendakari, Íñigo Urkullu, no asista al foro que se celebrará el próximo martes en el Senado.El pasado jueves, el propio Rajoy pidió a Puigdemont que diese un "primer paso" acudiendo a la Conferencia de Presidentes, pues a su juicio será una "oportunidad magnífica" para tratar asuntos "que importan al conjunto de los españoles". "Cuando uno deja la silla vacía, otro acaba opinando por él", advirtió el presidente del Gobierno.La Conferencia de Presidentes comenzará a las 9 de la mañana del 17 de enero con un café de los presidentes de las diferentes comunidades con el jefe del Ejecutivo y el Rey. Por la mañana, Rajoy hará una exposición sobre los retos de España y las comunidades autónomas y su encaje en la UE.Posteriormente, cada presidente autonómico podrá realizar en el plenario una intervención de entre siete y diez minutos, donde podrá exponer sus necesidades y reivindicaciones. Por la tarde, en el momento decisorio, se debatirán los diez acuerdos. De aprobarse todos ellos, el Gobierno dice que será un "éxito" para todas las comunidades y para los ciudadanos. Gobierno y comunidades autónomas intentarán cerrar acuerdos sobre los siguientes temas:-Sostenibilidad del Estado de bienestar y reforma de la financiación autonómica -Estrategia nacional frente al reto demográfico -Pacto social y político por la educación -Desarrollo del principio de cooperación para el ejercicio las competencias de las diferentes administraciones en materia de protección civil -Desarrollo y aplicación de la ley de garantía de unidad de mercado y de la movilidad interadministrativa -Impulso de la tarjeta social -Suspensión del suministro eléctrico o bono social -Desarrollo de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos de la UE -Política de empleo -Modificación del reglamento de la Conferencia de Presidentes aprobada en la última reunión celebrada en 2009