VILLALOBOS VE EXTRAÑO QUE EL PSOE “SE META” CON MOIX

- “Tendrá que dar explicaciones, pero no podemos juzgar a la gente por un titular”. La diputada del PP Celia Villalobos dijo este miércoles que le extraña que el PSOE “se meta” tanto con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, después de que se conociera que es socio de una empresa constituida en Panamá, y tras las explicaciones que él mismo ha ofrecido en las que dice que la tenía declarada.En los pasillos del Congreso de los Diputados, pidió hacer una reflexión “sobre qué tipo de dirigentes en todos los ámbitos queremos”. “A lo mejor queremos que sea alguien que salga de una clausura y, por tanto, sea pobre de solemnidad y no tenga derecho a tener nada, no lo sé”, valoró Villalobos.Dicho esto, la parlamentaria popular recordó que Moix “tiene una larga historia como fiscal, de más de 30 años de trabajo”. “Y lo que me extraña es que el PSOE se meta con él, eso me extraña mucho”, sentenció, antes de decir que “este señor ha dado explicaciones”, aunque no se opuso a que dé más.“Es que no lo entiendo, yo no sé si su padre tenía una cuenta o la dejaba de tener. Él tendrá que dar explicaciones, pero no podemos juzgar a la gente por un titular de un periódico”, señaló, para a renglón seguido considerar que “estamos entrando en determinadas historias” que no se sabe “a dónde nos llevan”.Esta mañana, el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que Moix “no puede seguir ni un minuto más”, por lo que espera que el fiscal general del Estado “actúe y de modo inmediato” para cesar al responsable de Anticorrupción. Para Ábalos, es “un sinsentido” la situación de Moix. Recordó que el ministro José Manuel Soria se vio en una situación similar y terminó dimitiendo, y no entiende que el responsable de la lucha contra la corrupción “incurra en el mismo caso”.