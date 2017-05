VIOLENCIA GÉNERO. EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD

Etiquetas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este lunes una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular que insta al Gobierno a “incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad”.La diputada del PP María Dolores Marcos defendió que la perspectiva de género contribuirá a “superar las dificultades que impiden que las mujeres y niñas con discapacidad participen plena y equitativamente en la sociedad”, porque “a pesar de los avances, las mujeres y niñas con discapacidad continúan siendo víctimas de una doble discriminación: por mujer y por persona con discapacidad”.“Una doble discriminación que hay que combatir”, remarcó Marcos, que hizo hincapié en la “importancia y la necesidad de la proposición”, con el objetivo de “dar voz a un colectivo que no la tiene que quiere que hagamos de este Parlamento una herramienta útil que resuelva los problemas de la gente”.En este sentido, el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez manifestó que “con esta enmienda nos hacemos eco de una reivindicación del propio colectivo”, tal y como pidió la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, en la Subcomisión por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Nayua Miriam Alba opinó que es un texto “genérico en el que no traen absolutamente nada”, ya que, a su juicio, podían haber hablado sobre “formación de los agentes y del personal del juzgado para que sepan solucionar casos de violencia de género hacia mujeres con discapacidad”.Por último, la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, coincidió con la diputada de Unidos Podemos en que la proposición no es más que “un párrafo declarativo”, donde se pide que “votemos nada”.