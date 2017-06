VIOLENCIA GÉNERO. GARCÉS RECONOCE QUE, “EVIDENTEMENTE, QUEDA MUCHO POR AVANZAR EN IGUALDAD”

Etiquetas

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, reconoció este jueves en el Senado que “evidentemente queda mucho por avanzar en igualdad” entre hombres y mujeres y destacó la importancia de la formación en esta materia desde las escuelas para así acabar con la violencia machista.Garcés se expresó en estos términos durante su intervención en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta, donde comenzó su intervención mostrando su “condena enérgica” por las 27 mujeres asesinadas en 2017 como consecuencia de la violencia machista y celebrando que gracias a los “acuerdos cristalizados en enmiendas” se ha incrementado el presupuesto dedicado a esta materia en 6,5 millones, “superando los niveles de 2011”.“El esfuerzo tiene que ser el mismo cuando no se asesina a ninguna mujer en 10 días que cuando se asesina a tres mujeres en 18 horas”, señaló Garcés, que destacó que “estamos ganando mucho terreno” para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y manifestó que este avance “no es patrimonio de nadie”, sino “patrimonio de todos”.Asimismo, hizo hincapié en la importancia de “mejorar el sistema educativo con el objetivo de introducir la formación en igualdad”, ya que, a pesar de que Educación no es de su competencia, aseguró que “en esa lucha vamos a estar juntos”.Ante las críticas por parte de los senadores que tacharon los presupuestos de “insuficientes, la senadora del PP María Isabel Sánchez salió en defensa del Gobierno aduciendo que los senadores “viven en una realidad paralela”, puesto que, “son los presupuestos más sociales de la historia”, donde “seis de cada 10 euros van a gasto social”.“PENOSA BURLA PERSONAS DEPENDIENTES”Por su parte, el senador del PSOE Nemesio de Lara criticó que “los 100 millones de euros de aumento al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son una penosa burla hacia las personas dependientes”, puesto que, tal y como detalló el senador de Compromís Jordi Navarrete este presupuesto “condena en el mejor de los casos al 96% restante de las personas en situación de dependencia que están en lista de espera, ya que solo se podrá atender a un máximo de 15.000 personas”.Garcés explicó que fruto de la Conferencia de Presidentes se creó un grupo de trabajo para abordar la financiación del SAAD que ya está finalizando sus trabajos del que saldrá un “diagnóstico efectivo” sobre esta materia, a lo que la senadora de Unidos Podemos María Concepción Palencia respondió que mientras que "esperamos ese informe muchas de estas personas van a morir sin recibir la prestación que tiene reconocida”.ACCESIBILIDAD UNIVERSALPor su parte, el senador del PDECat Joan Bagué recalcó que el Gobierno debe cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que establece las competencias autonómicas de la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social.Tras esto, Garcés dio la bienvenida al senador catalán a “la jurisprudencia judicial” y detalló se está trabajando en un modelo de gestión mixta en el que el Estado gestione lo referente a sus competencias y las autonomías lo referente a las suyas, puesto que “la gran diferencia entre unos y otros es que nosotros nos ponemos a trabajar para acatar las sentencias.Por último, Lara preguntó al secretario de Estado sobre si el Gobierno “tiene en carpeta alguna previsión” para hacer frente al plazo del 4 de diciembre de 2017 para alcanzar la accesibilidad universal, pero Garcés no hizo uso de su tiempo para responder a esta pregunda del senador socialista.