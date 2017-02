VISTALEGRE II. UN PODEMOS FRACTURADO AFRONTA ESTE FIN DE SEMANA SU ASAMBLEA ESTATAL

Etiquetas

Podemos celebra este sábado y el domingo su II Asamblea Ciudadana, conocida como ‘Vistalegre II’, en un clima de fractura en el que se enfrentarán los proyectos del líder de la formación, Pablo Iglesias, y de su secretario Político, Íñigo Errejón.Iglesias lo afronta con optimismo: “Creo que voy a ganar”. Se trata de la frase más repetida por el líder del partido en los últimos días. Un mantra que se extiende tanto al debate sobre los documentos programáticos como a la lista que encabeza para el Consejo Ciudadano Estatal. Por su parte, desde el entorno más cercano a Íñigo Errejón creen que el resultado será más ajustado y confían incluso en poder ganar en las votaciones de los documentos políticos y organizativos. Iglesias ha señalado que en el supuesto de que esto ocurra pondrá a disposición del partido todos sus cargos y dará un paso atrás. El secretario general de Podemos cree que la campaña de Errejón no le ha beneficiado a su opositor y tampoco su negativa a disputarle el liderazgo, centrando la batalla en los aspectos programáticos.CONSEJO CIUDADANOUna de las cuestiones más relevantes que se dirimirán en 'Vistalegre II' es la composición del Consejo Ciudadano Estatal, ahora muy dividido entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’. Se trata del máximo órgano de dirección política del partido. El entorno de Iglesias acusa a Errejón de haber acaparado demasiado poder durante los últimos años. Según explicó el exdirigente del partido y uno de sus fundadores Juan Carlos Monedero a Servimedia "Podemos se equivocó" al no haber explicado desde hace tiempo el "poder" que Errejón iba cogiendo en la formación, y eso ahora "se ha vuelto en su contra" en un cónclave que expresa más que nunca las diferencias entre 'pablistas' y 'errejonistas'.Las diferencias entre ambos dirigentes no sólo no han disminuido durante las últimas semanas, sino que se han acrecentado.Se han evidenciado incluso en el Congreso de los Diputados, donde ambos protagonizaron una acolorada conversación en sus escaños mientras se celebraba el Pleno de la Cámara Baja, algo que no pasó desapercibido para los presentes ni para las cámaras de los fotógrafos que cubren la información parlamentaria.Iglesias y Errejón mantienen posturas muy distantes en aspectos relacionados con la estructura organizativa del partido, las alianzas con otras formaciones o el tipo de oposición que deben realizar, e incluso han llegado a chocar por el modelo que debe primar en la Comisión de Garantías, el órgano que precisamente dirime las diferencias y cuestiones internas, incluso disciplinarias, ya que Errejón quiere garantizar su plena independencia y nula vinculación con alguna de las corrientes de la formación.El sistema de votación de 'Vistalegre II' ha sido otro de los puntos de fricción entre ambos. Según explicaron fuentes de la candidatura de Iglesias, ‘Podemos para Todas’, hubo una propuesta de votación en la que se pretendía que la vinculación entre candidaturas y documentos fuera más evidente, aunque finalmente se decidió que los inscritos puedan votar en primer lugar los documentos (políticos, organizativos, éticos y de igualdad); después el Consejo Ciudadano Estatal (donde se puede seleccionar uno por uno cada uno de los 62 miembros); y en tercer y último lugar la Secretaría General.