La Xunta defiende "avances importantes" tras las incidencias en la línea Ferrol-Ribadeo ante las críticas del BNG

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha defendido "avances importantes" tras las incidencias detectadas en los últimos meses en la línea ferroviaria entre Ferrol y Ribadeo, que este miércoles ha denunciado la diputada del BNG Olalla Rodil en el pleno del Parlamento.

En respuesta a una interpelación de la parlamentaria nacionalista, que ha exigido no "mirar para otro lado", la integrante del Gobierno gallego ha señalado que Galicia "no tiene competencias", algo en lo que para Rodil está "la clave" del problema.

En su intervención, Vázquez ha relatado las reuniones mantenidas con alcaldes y también con responsables de Renfe, para subrayar que "no se puede decir que no haya implicación" y que la Xunta "no actúe".

Además, ha apuntado a la creación de un grupo de trabajo, y ha esperado "poder constituirlo cuanto antes", antes de dirigir críticas al alcalde de San Sadurniño por no haber respondido a su comunicación al respecto.

También ha valorado la conselleira "los esfuerzos" del Ejecutivo central y ha asegurado que la administración autonómica está "trabajando día a día" y "exigiendo lo justo para los gallegos". Pero ha considerado "que las soluciones se ofrecen trabajando conjuntamente", de modo que se consiga que "se invierta lo necesario".

"PROMESAS QUE NUNCA LLEGAN"

Para Olalla Rodil, este discurso ha sonado a las "promesas que nunca llegan" en el caso de Feve, del que en su primer turno de palabra ha comentado que "al Gobierno español no le interesa lo más mínimo y lleva años desmantelándolo".

"Como no tomemos nosotros las riendas de nuestro futuro, del Gobierno español no podemos esperar nada", ha finalizado.