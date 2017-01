YAKOVLEV. EL PP QUIERE QUE LOS FAMILIARES DEL YAK-42 ESCUCHEN DESDE EL CONGRESO LAS EXPLICACIONES DE COSPEDAL

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, avanzó este jueves que se cursará invitación a las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 para que, si lo deseen, puedan seguir en el Congreso la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la Cámara Baja el próximo lunes.La titular de Defensa comparece para dar cuenta del informe del Consejo de Estado en el que se analiza la responsabilidad patrimonial del accidente en el que murieron 62 militares en mayo de 2003 a su regreso de la misión en Afganistán.Hernando, en los pasillos del Congreso, adelantó que quiere abordar con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que se curse una “invitación institucional” a los familiares para que puedan seguir las explicaciones de Cospedal desde las Cortes. No obstante, no podrán estar dentro de la Comisión sino en una sala anexa, como se hace en este tipo de situaciones con personal ajeno al Congreso.“Nos gustaría que las víctimas estuvieran presentes en el Parlamento durante este debate y, por eso, vamos a hacer todo lo posible para que las víctimas, a las que les debemos todo nuestro apoyo, estén aquí y se sientan lo más cómodas y satisfechas posibles”, dijo el portavoz popular.Hernando afirmó que se trata de familiares de unas “personas que fallecieron en trágicas circunstancias, en un hecho que conmocionó a la opinión publica y que merecen todo nuestro reconocimiento, apoyo y esfuerzo”. Por lo que “si quieren estar, mi grupo activará los mecanismos necesarios para que estén”, añadió.Desde ya, dijo Hernando, “están invitadas” –para entrar al Congreso un grupo parlamentario debe cursar su invitación- puesto que por parte del PP “no sólo no hay ningún problema, sino todo lo contrario” ya que se trata de las familias de unas personas a las que él considera unos héroes”, porque son unos “militares que fallecieron en un trágico accidente en unas circunstancias lamentables”.La cita parlamentaria de la ministra se producirá después de que este martes Cospedal se comprometiera ante las familias de las víctimas a acatar y asumir íntegramente el contenido del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al departamento entonces dirigido por Federico Trillo del siniestro en el que fallecieron los 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Cospedal transmitió a las familias que “seguirá el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante”, y destacó que el mismo pone de manifiesto que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la Administración pública “no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa”.