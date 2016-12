Zaida Cantera censura que el PSOE haga "prácticas de costura a puñaladas" apartando a diputadas 'sanchistas'

Etiquetas

La diputada del PSOE por Madrid y uno de los fichajes 'estrella' de Pedro Sánchez, Zaida Cantera, ha censurado que la dirección del Grupo Socialista haya decidido sacar de la Diputación Permanente del Congreso a tres parlamentarias afines al ex líder socialista y críticas con la Gestora que está al frente del partido, Susana Sumelzo, Sofía Hernanz y Adriana Lastra.

La comunicación a las tres afectadas, que ya habían salido de las dirección del grupo parlamentario, se ha hecho este mismo viernes, un mes después de que la Gestora decidiera reorganizar el partido en Parlamento tras los cambios realizados en los mandos de Ferraz.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

"¿Libertad de expresión, de opinión, de conciencia, pluralidad? O como hacer prácticas de costura a puñaladas. Todo mi apoyo compañeras", ha escrito Cantera en un comentario publicado en su cuenta de Twitter.

"La dignidad, los principios, la coherencia, la lealtad y la conciencia no tienen precio. Todo mi apoyo. Alguien debería dar clases de costura", ha añadido en otro de los mensajes recogidos por Europa Press.

Pero Cantera no ha sido la única que ha querido cuestionar esa decisión. Otro de los diputados del 'no' a Rajoy y ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha escrito, también en Twitter, el siguiente comentario: "A pesar de caer el Gordo en Ferraz, la alegría no impide nuevas sanciones como detalle de Navidad. Ánimo compañer@s".

Precisamente una de las afectadas, la asturiana Adriana Lastra, no ha querido desaprovechar su espacio en la citada red social para advertir de que podrán cesarla y sacarla de la Diputación Permanente e incluso de la lista "cuando toque", pero que no va a cambiar de posición.

"LA COHERENCIA NO TIENE PRECIO"

"La libertad se aprende ejerciéndola", enfatiza Lastra, que también hace mención a la frase de "coser" el partido que a raíz del inicio de la crisis en el PSOE hizo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para criticar la 'jugada' de la dirección del Grupo Socialista. "Parece ser que la Gestora me saca de la Diputación Permanente para meter a (Antonio) Trevín. Cosiendo", escribe.

Otra de las compañeras señaladas, la balear Sofía Hernanz, por su parte, ha querido dar las gracias en un mensaje por las "innumerables" muestras de apoyo y cariño recibidas tras ser apartada de este órgano, que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas. "La coherencia no tiene precio", ha señalado.