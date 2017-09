Zuloaga asiste como espectador al Pleno mientras Ramón Ruiz no acude a la que podría ser su última sesión como consejero

Etiquetas

La división en el grupo mixto ya ha tenido su reflejo en la primera sesión al no apoyar Carrancio una iniciativa de Rubén Gómez

El primer Pleno del 'nuevo curso' en el Parlamento regional, que se celebra esta tarde, ha tenido como espectador de excepción al nuevo secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, pero también se ha desarrollado con ausencias significativas, también entre los socialistas, como la del aún hoy consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz.

Zuloaga ha llegado al Parlamento de Cantabria minutos antes de la sesión y ha asistido desde la tribuna de invitados a los primeros puntos del orden del día, relativos a una proposición de ley de modificación de la popularmente conocida como 'ley de realojos' para evitar un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado y que ha salido adelante por unanimidad tras recibir el apoyo de todos los grupos, también el socialista.

El líder de los socialistas cántabros y alcalde de Santa Cruz de Bezana ha estado acompañado en la tribuna por la secretaria de Política Institucional del PSOE cántabro, Isabel Fernández.

La también exregidora de Cabezón de la Sal ha acudido al Pleno acompañando a Zuloaga en el mismo día en que se ha dado a conocer que será la próxima directora general de Innovación y Centros Educativo dentro del nuevo equipo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que estará comandada por Francisco Fernández Mañanes, que tomará el relevo de Ramón Ruiz.

Precisamente, Ramón Ruiz no ha acudido al que, previsiblemente, será su último Pleno como consejero del área ya que se prevé que sea cesado este martes, 19 de septiembre.

A la ausencia de Ruiz y a su relevo en la Consejería se ha referido en el Pleno el portavoz del PP de Cantabria y diputado, Íñigo Fernández, quien, tras lamentar su ausencia, ha asegurado que ha sido un "placer" tratar con él y haber "compartido acuerdos y desacuerdos".

Fernández ha señalado que han sido "muchas" las "discrepancias" mantenidas con Ruiz en temas como el calendario escolar o el papel del Gobierno regional en la futura sede en Santander del Museo Reina Sofía pero le ha deseado los "mayores éxitos profesionales y personales" en su nueva etapa.

Además, ha subrayado la "relación cordial" mantenida con Ruiz y ha puesto de relieve la actitud de "lealtad" del aún consejero con el Ministerio de Educación.

Por otra parte, Fernández ha aprovechado su intervención para anunciar que el PP pedirá la comparecencia del nuevo consejero en el Parlamento regional.

También, el de este lunes, ha sido el primer Pleno en el que se ha visto materializado la división en el grupo mixto tras la marcha del diputado Juan Ramón Carrancio de Ciudadanos.

Y es Carrancio comparte grupo con el que hasta hace unos meses era su compañero de partido, Rubén Gómez (Cs).

De hecho, Cs pidió que Carrancio fuera expulsado del grupo mixto tras su marcha del partido naranja para pasar a ser diputado no adscrito, petición que no ha sido aceptada.

Y es que un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, en el que determinaban que Carrancio no podía ser expulsado del grupo mixto y considerar que no se daban las condiciones para ser no adscrito.

Esta división en el grupo mixto se ha visto reflejada ya en el Pleno al no apoyar Carrancio una proposición no de ley de Gómez que pedía al Gobierno regional la puesta en marcha de un programa de difusión de las artes escénicas. El resto de diputados (PP, PSOE, PRC y Podemos) votaron a favor con lo que la iniciativa salió adelante.