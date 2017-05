La diputada de En Marea Luca Chao pide la dedicación parcial para poder trabajar en un puesto de comida

Etiquetas

Dos parlamentarias del PPdeG y una del PSOE también compaginan sus actividades profesionales con la acción política

La diputada de En Marea Luca Chao --licenciada en Ciencias Políticas y máster en Migraciones Internacionales-- ha pedido la dedicación parcial en el Parlamento de Galicia para poder compaginar su actividad política con su trabajo en la empresa que regenta su pareja, un puesto de comida móvil, un 'foodtruck', con el que recorren distintos eventos que se celebran por la Comunidad gallega.

La parlamentaria autonómica trasladó esta petición a la Comisión do Estatuto do Deputado, que dio el visto bueno a su demanda, por lo que desde este mismo mes de mayo Luca Chao ya no tiene la dedicación exclusiva en la Cámara, con su correspondiente reducción de salario.

En declaraciones a Europa Press, esta integrante de Podemos Galicia ha explicado que, con esta decisión, quiere "poder ayudar los fines de semana" a su pareja, que es propietaria de un 'foodtruck' llamado 'Laconlover' ya que "en verano" tiene "mucho trabajo".

La de En Marea no es la única representante de la Cámara gallega que compatibiliza su actividad política con otras labores, aunque sí del grupo rupturista.

OTRAS DEDICACIONES PARCIALES

Así, en el caso de los populares gallegos, la diputada Lupe Murillo --licenciada en Derecho-- compagina su escaño con la dirección general de Pescamar, mientras que Encarga Amigo lo hace con su consulta médica.

En las bancadas socialistas, María Pierres mantendrá la dedicación parcial en el Pazo do Hórreo hasta concluir los proyectos iniciados en su estudio de arquitectura antes del arranque de este mandato.

Finalmente, todos los diputados nacionalistas perciben la dedicación exclusiva, toda vez que desde el pasado mes de abril el diputado Luís Bará ya no simultanea su actividad parlamentaria con la que desempeñaba en el Ayuntamiento de Pontevedra.

A estos casos hay que sumar los conselleiros de la Xunta que mantienen su escaño en el Pazo do Hórreo, que no perciben remuneración alguna de la Cámara sino que su sueldo sale de las arcas autonómicas.