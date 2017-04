La diputada no adscrita reclama a la Presidencia del Parlamento el desglose de los gastos de los grupos

Etiquetas

La diputada no adscrita y exparlamentaria de Cs, María del Carmen Prieto, ha solicitado a la Presidencia de la Cámara el desglose de gastos pormenorizado de todos los grupos parlamentarios andaluces, junto con la vida laboral de los códigos de cuenta de cotización de los mismos, al objeto de tener acceso "a las contrataciones que ha hecho cada grupo parlamentario con nombres, tipo de contrato, jornada y fechas de alta y baja, si las hubiera".

En un comunicado, Prieto ha asegurado que "los partidos políticos andaluces reciben mucho dinero público a través de subvenciones, casi diez millones el pasado año" y que en el englobe de estas cifras no entran las nóminas ni las dietas de los parlamentarios. "¿En qué emplean entonces los partidos el dinero de las subvenciones?", se ha preguntado la diputada, que quiere saber cuánto dinero se emplea en asesores.

La parlamentaria ha explicado que han sido dos acontecimientos los que en definitiva le han llevado a realizar esta petición. "En primer lugar, la reiterada negativa de mi antiguo grupo, Ciudadanos, de proporcionarme las cuentas, durante todo un año. Estas negativas y evasivas constantes me han llevado a sospechar si no hay algo oculto, porque quien no tiene nada que ocultar, nada esconde", ha apuntado.

Así, se ha destacado que hace tiempo se recogió en prensa que el delegado territorial de Ciudadanos en el País Vasco, Nicolás de Miguel, estaba contratado como asesor del grupo parlamentario de La Rioja, aunque no realizaba ningún trabajo para ese grupo. "Esto me temo que esté pasando en Andalucía, en concreto en Málaga, y creo que la ciudadanía tiene derecho a saberlo", ha añadido.

El segundo motivo ha sido la publicación la semana pasada de un posible aumento en las partidas que se asignan a los grupos parlamentarios. Un hecho, según ha señalado Prieto, "que se aparca y se saca a la palestra de vez en cuando para tantear a la opinión pública, ya que genera una ola de indignación entre los andaluces".

La parlamentaria no adscrita ha manifestado que la única publicación en la página de Transparencia del Parlamento de Andalucía de las contabilidades de los grupos no cumple las exigencias "de un país democrático donde el dinero público tiene que ser justificado al céntimo". Y es que, en su opinión, "son balances resumidos que no dicen nada de lo que un ciudadano quiere y debe saber".

"Si los grupos parlamentarios se quieren subir las subvenciones, primero deben rendir cuentas de cómo han administrado nuestro dinero. Esperemos que no haya incidencias y todos proporcionen los datos. Con este gesto nos darían la justa medida de su sinceridad y de su afán de servicio público", ha concluido Prieto.