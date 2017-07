El extesorero del PP Rosendo Naseiro asegura en el Congreso que "nunca" ha pedido dinero a "nadie" para el PP

Etiquetas

El que fuera tesorero del PP entre enero de 1989 y abril 1990, Rosendo Naseiro, ha asegurado este jueves en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP que "nunca" pidió dinero a "nadie" ni reclamó donativos a empresas o empresarios para el partido.

"Yo nunca he pedido ni he autorizado a nadie, y si alguien pidió en mi nombre es sin saberlo yo --ha respondido Naseiro a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia--. Yo no conozco a nadie que estuviera autorizado por Tesorería para pedir dinero a nadie".

El extesorero, de 82 años, ha mostrado dificultades para escuchar con claridad las preguntas del PSOE y el presidente de la comisión, el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se ha visto obligado a llamar a la calma y pedir a los diputados que permitieran al interviniente responder ante las quejas expresadas por los 'populares'.

