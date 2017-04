Los inscritos en Podemos decidirán si quieren una moción de censura contra Cifuentes

Etiquetas

Los inscritos en Podemos en la Comunidad de Madrid decidirán a través de una consulta ciudadana si quieren que su Grupo Parlamentario en la Asamblea interponga una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, ha anunciado este sábado el secretario regional y portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar.

Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano autonómico de esta tarde, en el que han participado también el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, secretarios municipales madrileños y diputados nacionales como Íñigo Errejón, del que Iglesias ha dicho que está llamado a ser protagonista del "cambio político" futuro en esta Comunidad.

"Ha sido una reunión magnífica, fantástica. Todos salimos habiendo aprendido muchas cosas de nuestros compañeros. Dentro de esa sala todos los cuadros hemos acordado ir hacia adelante en la moción de censura. Pero las decisiones de Podemos no las tomamos así, sino que abrimos una consulta ciudadana para ello. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que nuestros inscritos y la ciudadanía que participe en Podemos nos den el mandato de impulsar la moción de censura y para intentar que PSOE no se ponga de perfil y Ciudadanos no siga apoyando al Gobierno de Cristina Cifuentes. Es un imperativo ético. No puede no pasar nada con la que está cayendo en la Comunidad", ha indicado Espinar.

"El objetivo es señalar que no puede no pasar nada cuando el PP es el partido en el Gobierno de nuestro país, cuando la presidenta regional, Cristina Cifuentes, era consejera en el Canal cuando sucedieron los desmanes conocidos por la detención de González y que por mucho que se haga cotidiano y rutinario el escándalo del PP no se puede normalizar", ha dicho a los periodistas.

Espinar ha señalado que ninguna democracia homologada con la española soporta una situación como la que soporta nuestro país respecto a la corrupción y el partido del Gobierno.

"A nadie se le ocurre respecto a un lander alemán, una región francesa o cualquier organismo administrativo de naturaleza similar a la Comunidad que esté pasando lo que está pasando y no fuera un escándalo democrático. Creemos que Podemos en la Comunidad tiene que reflexionar sobre esto y que tiene que impulsar un proceso de impugnación del Gobierno de Cifuentes y para eso hemos convocado también a toda la organización en la Comunidad y en la estructura municipal hoy", ha explicado.

Sobre la entrada en la cárcel de González, al también diputado autonómico le parece "un episodio más en la ya rutinaria y cotidiana corrupción del PP".

"El hecho de que el era presidente de la Comunidad de Madrid no hace 30 años, sino hasta hace muy poco esté en la cárcel en la que se utilizaban las instituciones públicas para obtener beneficio privado es un hecho gravísimo para la democracia que debe tener consecuencias. Por eso estamos hoy aquí, para decir cuál es el impulso político y la orientación que le damos para lo que creemos que debe ser la impugnación del Gobierno regional", ha reiterado.