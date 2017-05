Los grupos parlamentarios apelan al "consenso" para renovar el cargo del Defensor del Pueblo

Etiquetas

Javier Enériz presenta ante el pleno de la Cámara su informe correspondiente al año 2016

Los grupos del Parlamento de Navarra se han apelado mutuamente para buscar un "consenso" que permita nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo de Navarra, toda vez que Javier Enériz lleva ya cuatro años dirigiendo la institución de forma interina.

Los partidos políticos han reconocido la labor que ha desempeñado Enériz como Defensor del Pueblo, pero han afirmado que el Parlamento foral debe afrontar el relevo, tras admitir su incapacidad para haber alcanzado un acuerdo en años pasados.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha presentado este jueves en el pleno del Parlamento foral el informe anual de la institución correspondiente a 2016, año en el que realizó 1.965 actuaciones, 826 menos que en 2015, lo que supone un descenso del 29,6%.

La labor desplegada en 2016 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 84 sugerencias, 235 recomendaciones y 121 recordatorios de deberes legales (en total 487 decisiones). Todo ello fruto de los 11.617 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 910 consultas y presentar 830 quejas (han gestionado 989 expedientes), el 82,2% admitidas a trámite y el 81,6% fundadas.

Se han practicado 677 investigaciones, 615 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 47 de oficio, 13 a propuestas ciudadanas y dos en razón de los informes elaborados.

Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda y justicia.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha destacado que la situación de interinidad del Defensor es "imputable al Parlamento y corre de nuestra cuenta darle una solución", para lo que ha animado a buscar "el debido consenso". Respecto al informe de 2016, ha señalado que "hay menos quejas pero hay más retraso en la capacidad de respuesta de la Administración foral, lo que quiere decir que ha empeorado la gestión o ha disminuido la sensibilidad de la Administración sobre los ciudadanos".

La parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán ha deseado igualmente que "se ponga fin a la situación de interinidad, tenemos el reto de abordar un candidato de forma consensuada y si no buscar otras fórmulas para superar la situación de interinidad". Por otro lado, Alemán ha destacado que la institución del Defensor es "necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones y el respeto a los derechos de los ciudadanos, y está plenamente consolidada en la Comunidad".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que en la legislatura pasada el Parlamento "fracasó" al no ponerse de acuerdo para renovar el cargo del Defensor y ha dicho que "seguramente será un fracaso en esta legislatura si no somos capaces de finalizar con la interinidad". "Hay una incapacidad manifiesta de todos los grupos parlamentarios para buscar una mayoría suficiente para renovar el cargo", ha indicado. En lo relativo al informe, ha llamado la atención sobre las quejas de los ciudadanos en relación con la falta de transparencia de la Administración.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha planteado que sea una mujer la que asuma tras Enériz el cargo para dirigir la institución. Además, ha hecho una valoración positiva en términos generales del informe de 2016, pero ha lamentado que "no contempla ningún dato que recoja el impacto de género entre hombres y mujeres". "Desconocemos cuántas quejas son planteadas por mujeres y no es algo baladí. Si ignoramos el distinto punto de partida entre hombres y mujeres no se podrá realizar una adecuada labor de control a las administraciones públicas", ha señalado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha pedido al Gobierno de Navarra que "sea capaz de acordar más allá de sus 26 escaños para renovar el cargo" de Defensor. Además, ha valorado que el informe "permite tener una buena imagen sobre cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía". "Más de 11.600 personas se han acercado de un modo u otro al Defensor. Estamos ante una institución reconocida, que es bien recibida por la ciudadanía, y el objetivo tiene que ser que eso uso se traduzca en actuaciones por parte de las instituciones para dar respuesta satisfactoria a las demandas", ha indicado.

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha agradecido el papel que desarrolla para gestionar las quejas de los ciudadano y ha indicado que más de la mitad de las quejas están relacionados con la Administración foral. "Educación ocupa un lugar importante y es fiel reflejo de lo que ha ocurrido estos dos años en materia educativa, que ha llevado a la dimisión del consejero José Luis Mendoza", ha indicado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "año tras año el Defensor demuestra su pertinencia, demuestra que esta institución hace una labor fundamental en relación a la transparencia, a la información y a la recogida de quejas". "Es un mecanismo real de participación. Las más de 11.000 personas que se han acercado a la institución así lo demuestran", ha señalado, para afirmar que "las Administraciones debe tratar las recomendaciones del Defensor con mayor aceptación".