El presidente atribuye a Podemos el "bloqueo" que impide un acuerdo de izquierdas en Asturias

Etiquetas

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, ha dicho este viernes que la culpa de que no haya un acuerdo mayoritario de izquierdas en el parlamento asturiano es de Podemos. "Quien está bloqueando aquí que la izquierda, de la que formo parte por cierto, camine y llegue a acuerdos es Podemos", ha afirmado el presidente asturiano.

Fernández se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, al responder a una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se ha interesado por el balance que hacía el socialista de la gestión del Gobierno a lo largo de los dos años que van de legislatura.

El presidente asturiano, que ha dejado claro que tiene previsto seguir en el cargo hasta final del mandato, ha recordado que mantiene un pacto de investidura con IU y que seguirá manteniéndolo. Su balance es "bueno" en relación a la recuperación económica y la mejora de los servicios sociales; "aceptable" en lo que se refiere a capacidad de acuerdo; y "tirando a malo" en cuestión de "propaganda y autobombo.".

De cara al futuro, Javier Fernández ha dicho que quiere grandes acuerdos en dos cuestiones principalmente: el área metropolitano y el pacto demográfico.

Su respuesta ha sido calificada de "decepcionante" por Gaspar Llamazares que ha lamentado que Javier Fernández "culpe a los demás" de que no se entienda la izquierda. "No basta con decir que la Cámara no me quiere", ha señalado, lamentando que el Gobierno se esté moviendo entre la "inercia y el "compromiso".

Por ello, Llamazares ha instado a Javier Fernández a que dé "un golpe de timón" y que busque acuerdos. Ha lamentado el "bloqueo político" que existe en todo lo que tiene que ver con la regeneración democrática en Asturias.