Tusk felicita a May por su reelección pero le avisa de que no hay "tiempo que perder"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes a Londres de que no hay "tiempo que perder" en las negociaciones del 'Brexit', en una carta dirigida a Theresa May para felicitar a la 'premier' por su reelección, en unas elecciones que le han costado perder la mayoría parlamentaria.

"El calendario que establece el artículo 50 del Tratado de la UE nos deja sin tiempo que perder. Estoy plenamente comprometido a mantener un contacto estrecho y regular a nuestro nivel para facilitar el trabajo a nuestros negociadores", ha indicado Tusk en la misiva.

"Nuestra responsabilidad compartida y tarea urgente es conducir las negociaciones con el mejor espíritu posible, asegurando el resultado menos perjudicial para nuestros ciudadanos, empresas y países después de marzo de 2019", ha añadido.

La Unión Europea recalca así que el calendario para pactar las condiciones del divorcio no se verá alterado por los tiempos que necesite May para formar un nuevo Gobierno en minoría, ya que la cuenta atrás de dos años a contar desde el pasado marzo es una obligación legal e irrevocable (si no es por decisión unánime de los Estados miembros).

Tusk concluye su breve carta a May emplazando a la primera ministra británica a verse en la próxima cumbre europea, que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio en Bruselas. La agenda del encuentro se centrará en la lucha antiterrorista, la seguridad y defensa, el comercio y el acuerdo internacional de París contra el cambio climático.