Los vecinos de la sede paralela de Ferraz: "Aquí va a estar el despacho de Pedro Sánchez"

Fue el pasado mes de diciembre cuando los vecinos del número 10 de la calle Ferraz comenzaron a ver movimiento en el bajo. Los nuevos inquilinos, "gente mayor" estaba limpiando el interior" y la cristalera. Su sorpresa vino cuando a principios de esta semana vieron como se colocaban unas pegatinas rojas en las que se podía leer: "Recupera PSOE. Afíliate. Que nadie decida por ti!!"

Lainformacion.com ha hablado con los vecinos del inmueble. Unos creen que Pedro Sánchez acudirá en los próximos días a inaugurar el local. Dicen, incluso, que "cortará la cinta". El sanchismo, sin embargo, no está detrás de esta iniciativa, aunque los promotores de Recupera PSOE están intentanto atraerles para su causa.

A los vecinos, en general, no les importa que militantes del PSOE hayan alquilado ese local. Lo que no quieren es ruidos. Recuerdan que durante la última etapa de Zapatero en la Presidencia del Gobierno sí los había. Los coches pasaban por la sede oficial, en el número 70 de Ferraz, y tocaban el claxón. O algún espontáneo gritaba. No quieren tampoco manifestaciones o concentraciones en la puerta. "No queremos los ruidos que había con Zapatero", dicen.

"Aquí va a estar el despacho de Sánchez"

La opinión generalizada, como decimos, de los que viven allí es que en esa oficina montará su despacho Pedro Sánchez. Cuando se les insiste que él no está detrás de la iniciativa se sorprenden y dicen que no puede ser verdad, que lo saben "de buena fuente".

El inmueble fue alquilado el pasado mes de diciembre. A falta de unos día para Nochebuena sonó el teléfono de una conocida firma inmobiliaria ubicada en el Paseo de la Castellana. Llamaba un vecino de Madrid, afiliado del PSOE, que estaba interesado en un local comercial situado en el número 10 de la calle Ferraz. Tras una visita ambas partes firmaron el contrato de alquiler de lo que ahora es la sede "pirata" del PSOE.

A 500 metros de la sede oficial del PSOE

El local está situado a apenas 500 metros en línea recta de la sede oficial del PSOE, en el número 70 de la misma calle. Hasta el pasado verano fue un club de vinos. "Lenguaje del vino", se llamaba. De hecho, aún se pueden ver los restos de las letras de un negocio que no llegó a triunfar.

2.500 euros al mes de alquiler

El inmueble tiene 130 metros cuadrados construidos y está distribuido en dos estancias, con un piso inferior y uno superior. Tiene tres baños, aire acondicionado y cuesta 2.500 euros al mes de alquiler, con dos meses de fianza por anticipado. La dueña del local, dicen los vecinos, "estaba como loca" por alquilarlo. Las imágenes del interior del local que se ofrecen a continuación corresponden al portal Idealista:

¿Quién está detrás de la iniciativa?

Pero, ¿quién está detrás de esta iniciativa y quién paga esos 2.500 euros mensuales de alquiler? Fuentes socialistas consultadas por Lainformacion.com indican que detrás de Recupera PSOE estaría un grupo de socialistas andaluces capitaneados por el veterano alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, más conocido en el partido como Kiko Toscano, según fuentes consultadas por este medio.

Este dirigente andaluz es totalmente contrario a Susana Díaz y a la gestora. El movimiento está apoyado por militantes de base del PSOE en Madrid, que son quienes han buscado y alquilado el local.

La sede la pagan voluntarios de Recupera PSOE

Los 2.500 euros son sufragados a través de aportaciones voluntarias de los integrantes de la plataforma Recupera PSOE. Están pidiendo en torno a 40 ó 50 euros y son unas 60 personas ya.

Se trata, explican estas fuentes, de un movimiento contra Susana Díaz. Pedro Sánchez no forma parte de él, ni tampoco los diputados críticos que votaron no a Rajoy en la sesión de investidura inclumpliendo el mandato del Comité Federal.

Quieren controlar el censo y las altas, pero lo tienen complicado

El objetivo de la plataforma es cuádruple: controlar que se llevan a cabo las altas del númerodeafiliados que se acerquen a ellos (de ahí que hayan colocado en la puerta el mensaje "Afíliate. Que nadie decida por ti!!); controlar el censo, para que la gestora no pueda manipularlo; demostrar que las bases del partido no están con Susana Díaz y los barones críticos; y, por último, evitar la supuesta candidatura de unidad que se está empezando a deslizar.

Quitarán los símbolos del partido

A la gestora del PSOE, por su parte, no le ha gustado esta iniciativa. Algunos la tachan de "una fricada". Ya están trabajando en emprender acciones legales contra ellos por posible usurpación. También han reclamado a Protección de Datos la campaña de afiliación que se pueda organizar. Los promotores de Recupera PSOE han anunciado que quitarán los símbolos que se puedan relacionar con el partido.