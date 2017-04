El 'tsunami' judicial le sale gratis al PP: C's y PNV no vetan los presupuestos

Etiquetas

El terremoto judicial que asola al PP, que está viviendo su 'semana negra' en torno a varios casos de corrupción, no parece, de momento, pasarle factura respecto al compromiso de sus socios en el palacio de la Carrera de San Jerónimo a la hora, es lo que cuenta en estos momentos, de la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que comienzan a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La detención de Ignacio González es un caso más de "la historia interminable de corrupción" del PP, se dice desde Ciudadanos, pero su líder, Albert Rivera, ha dejado claro que no aprobar los Presupuestos "sería injusto para los españoles".

Desde Coalición Canaria, su diputada Ana Oramas ha declarado que corrupción y presupuestos "son dos planos distintos. No tienen nada que ver". Hasta aquí la postura de las dos formaciones con las que el ejecutivo de Rajoy tiene ya un pacto cerrado para la aprobación de las cuentas públicas.

La tercera pata del banco, el PNV, con el que el PP está a punto de cerrar un acuerdo para un pacto presupuestario, no dice oficialmente nada, pero fuentes del Euskadi Buru Batzar (la ejecutiva peneuvista) aseguran que "nosotros seguiremos defendiendo, como hemos hecho hasta ahora, los intereses de Euskadi y de los ciudadanos vascos". Con ello que dejan claro que las negociaciones -la liquidación del cupo de los últimos 10 años y el cálculo de las cantidades del próximo quinquenio es lo que separa a ambas formaciones del acuerdo-, continuarán porque, y éste es un dicho catalán, que no vasco, pero viene que ni pintado para la ocasión: 'la pela es la pela'.

3 y 4 de mayo, primer debate presupuestario

Hay que recordar que al Gobierno le basta, en primera instancia, con los 175 votos (el total de diputados es de 350) que suman PP, C's, CC y PNV para que las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, que se debatirán los próximos 3 y 4 de mayo en el Congreso, no triunfen. Eso es lo que espera el Gobierno y el equipo de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública.

Unos presupuestos, por otro lado, que como este jueves reconocía el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contienen un techo de gasto (aprobado el pasado mes de diciembre con los votos del PSOE) inferior en 6.000 millones de euros a los de 2016, por mor de la reducción del déficit hasta el 3,1% del PIB al que obliga Bruselas.

Rajoy intenta quitar hierro a la semana negra del PP

La 'semana negra' del PP, que arrancó con las informaciones que aseguraban que Rodrigo Rato blanqueó dinero siendo ministro y director del FMI, continuó con la citación de Rajoy para declarar como testigo en la trama Gürtel. No se quedó ahí el 'vía crucis' del PP. La semana tuvo como colofón la detención de Ignacio González por su gestión al frente delCanal Isabel II,organismo que presidió entre 2003 y 2012.

En medio de esta tormenta judicial, cuando la Audiencia consideró que Rajoy tenía que declarar como testigo en el Caso Gürtel, se desató la indignación del PP. Rajoy, después de que su partido mostrara su postura, quiso dar imagen de presidente y hombre de Estado en la 40 Asamblea de la CEOE. Así, calificó como un acto "de pura normalidad" democrática su citación. No solo eso, dijo que estaba "encantado" de declarar.

Moncloa sabe que tiene el botón nuclear de elecciones

El argumentario del PP y de Moncloa pasa por decir que todos estos casos, Rato, Gürtel, Canal..., son del pasado, de la época anterior a la llegada de Mariano Rajoy al liderato del PP. Son "anteriores" al 'marianismo', repiten hasta la saciedad.

No quiere el partido que el mensaje de recuperación quede eclipsado. Nadie concibe, pese a todo, que los presupuestos se vean afectados por la tormenta judicial. En Génova tienen claro que "nadie quiere en este momento que Rajoy apriete el botón nuclear" de la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Ciudadanos aprieta, pero no ahoga

Así que Ciudadanos, pese a todo, 'aprieta, pero no ahoga' y, de momento, se ciñe a sus pactos con el PP, al "sí" a los presupuestos que anunciara Albert Rivera el pasado 30 de marzo y a pedir explicaciones en sede parlamentaria.

Ciudadanos incluso, defiende la utilidad de su pacto con el PP para luchar contra la corrupción. No es que se hable de un "PP viejo y un PP nuevo", pero el pacto PP-C's sí que ha inaugurado un cambio de etapa y precisamente gracias a ese pacto, los casos de corrupción, por ahora, son asuntos del pasado.

Por ello, Rivera asegura que no habrá consecuencias para el PP en los Presupuestos Generales del Estado. Los casos de corrupción, se argumenta desde el partido naranja, no tienen que perjudicar a los derechos de los españoles que, según Albert Rivera, se impulsarán con los presupuestos. "Me parecería injusto para los españoles", ha comentado Rivera, que no se aprobaran las cuentas públicas, en un intento de situar en dos planos totalmente distintos las esferas judicial y político-económica.

Desde el PNV, mientras tanto, se mantiene que los últimos casos de corrupción conocidos no serán un escollo para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado. "Seguiremos negociando", sostienen, pero advierten que aún se mantienen "diferencias" en torno a la liquidación del Cupo de la última década o la renovación de la ley que debe regir esta herramienta económica en los próximos cinco años.

Voluntad de pacto, Podemos y Confebask

Es cierto que esas diferencias son cada vez menores y que el pacto parece cercano. Así lo reconocía hace unos días el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés. Parece claro que existe una "buena voluntad" por parte de ambas partes y el acuerdo se puede cerrar "pronto".

Pero la política es la política y desde el Grupo Parlamentario en el Congreso se intenta tensar la cuerda y arrancar las últimas concesiones en los instantes postreros de la negociación. En ese sentido se entienden las declaraciones que hablan de que "a día de hoy estamos más cerca de presentar una enmienda a la totalidad que de dar el sí a los Presupuestos". Pero lo cierto es que "las conversaciones siguen", se mantiene desde Sabin Etxea, sede central del PNV en Bilbao. Y van por muy buen camino.

No va a faltar la presión de uno de los rivales más directos, electoralmente hablando, del PNV en Euskadi: Podemos. En ese sentido se entienden las críticas sobre los 'jeltzales', a quienes se empieza a acusar de pactar "con un partido 'podrido' como el PP".

La contestación del PNV también es clara: "Hay que seguir defendiendo los intereses de Euskadi" se repite como un mantra ... "Continuamos negociando" y "llegaremos a un pacto presupuestario", aseguran 'en la más estricta intimidad'. Es el objetivo. Hasta los empresarios vascos, agrupados en Confebask, se lo piden a los de Urkullu y Ortúzar.

Rajoy lo sabe. Y es consciente de que con terremoto judicial o no los presupuestos serán aprobados. O eso, o el botón nuclear: elecciones.