Fasse Rueda anuncia los primeros grupos ya cerrados para la edición de 2017, que se celebrará en Medina del Campo (Valladolid) del 20 al 23 de julio.

Se trata de La Pegatina, Quique González, Celtas Cortos, Second, Ángel Stanich, The New Raemon & McEnroe, El Kanka, Rural Zombies, Pol, Bravo Fisher!, Kitai, Kuve y Julieta 21.

En sucesivos meses se seguirán anunciando los grupos que completarán el cartel, además de las actividades que siempre rodean a este evento. Las entradas para esta quinta edición de Fasse Rueda están a la venta en la plataforma Wegow en exclusiva online.