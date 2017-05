CATALÁ CREE QUE MOIX HA DADO “TODA LA INFORMACIÓN”, PERO SU CONTINUIDAD NO DEPENDE DEL GOBIERNO

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha dado “toda la información” sobre la empresa familiar domiciliada en Panamá, aunque destacó que su continuidad no depende del Gobierno, sino del fiscal general, José Manuel Maza.Catalá se refirió a esta cuestión en los pasillos del Congreso, donde fue preguntado sobre si ve sostenible la situación de Moix tras conocerse el asunto de la empresa familiar radicada en Panamá. El titular de Justicia dijo que el fiscal Anticorrupción “ha hecho ya unas declaraciones sobre su patrimonio, su origen y la total transparencia fiscal de su situación”. “Creo que ha dado toda la información”, afirmó. No obstante, preguntado sobre si Moix sigue teniendo la confianza del Gobierno, Catalá dijo que “los nombramientos de fiscales no se hacen en función de confianza”. Explicó que el Ejecutivo “recibe una propuesta del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal”, tras lo cual se hace el nombramiento, como también se hizo con Moix. “No es un nombramiento de confianza, no está puesto ahí por la confianza del Gobierno”, continuó el ministro, quien señaló que, por tanto, “no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no”.“Es al fiscal general del Estado al que corresponde, en su caso, proponer un expediente para remover a Moix. Hay un sistema establecido”, concluyó el ministro, aludiendo así a qué tendría que suceder para que el responsable de Anticorrupción fuese relevado de su puesto.