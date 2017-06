'Triana te quiere' lamenta "la desinformación" y pide esperar al informe sobre la peatonalización de Betis

Etiquetas

La plataforma señala que "el proceso se encuentra abierto" y que la peatonalización "es sólo una parte" del proyecto que defiende

La plataforma 'Triana te quiere' ha lamentado este viernes "la desinformación existente" en el proceso de peatonalización de la sevillana calle Betis, proceso que la referida plataforma apoya, y que se encuentra "abierto al debate y al consenso ciudadano". A tal efecto, aboga por esperar al "resultado" del informe de movilidad anunciado por el Ayuntamiento hispalense, para dilucidar si se acomete una peatonalización completa o parcial.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la plataforma, la peatonalización de la referida Betis o de la calle Pureza son sólo "una parte del proyecto integral que 'Triana te quiere' ha desarrollado y ha presentado al Ayuntamiento de Sevilla", que ha acometido ya ensayos de peatonalización en la calle Betis, cerrándola al tráfico dos domingos para tantear la medida. En paralelo, habría en marcha un informe de movilidad, acerca de cómo afectaría este proyecto de peatonalización al conjunto del entorno urbano.

Un proyecto que, según esta plataforma, "es sensato y bueno para todos los vecinos de Triana, al recuperar espacios públicos como puede ser el jardín existente al lado de la comisaría del Distrito de Triana, desarrollar itinerarios turísticos y conseguir una movilidad más amplia para el barrio".

En este sentido, la portavoz ha querido recalcar que la "falta de información ha llevado a la confusión a muchos ciudadanos que piensan que la peatonalización les privará de aparcar en sus domicilios o que impedirá el paso de ambulancias o de vehículos que abastecen de mercancías a los comercios, lo que les ha llevado a ver con recelo la peatonalización completa".

En esa línea, desde 'Triana te quiere' han pedido que esa "confusión vaya remitiendo" y que se tenga "constancia" de que el proceso de la peatonalización o no de las calles Betis y Pureza está "en su fase inicial" y que hasta que "no se tenga los resultados del estudio municipal en profundidad de la movilidad de la zona", que determine finalmente si se acomete una peatonalización completa o parcial del emblemático malecón, "no se tomará ninguna decisión, la cual tendrá que ser consensuada y participativa".

Por ello, la portavoz han mostrado su esperanza de que en la reunión del próximo lunes de la comisión creada en el distrito Triana para discutir el proceso de peatonalización, en la que están representados vecinos, comerciantes, plataformas, partidos políticos y entidades como el Colegio Cristo Rey, "haya un debate constructivo que termine con la desinformación".