Aspas: "He hecho méritos para tener oportunidades en la selección"

El jugador del Celta de Vigo y de la selección española Iago Aspas aseguró que ha hecho "méritos" durante la pasada temporada "para tener oportunidades" en el combinado nacional, por lo que intentará "demostrarle al míster", Julen Lopetegui, su compromiso total en los próximos encuentros frente a Colombia y Macedonia.

"No es fácil obtener la confianza del míster cuando hay muchísimos compañeros que lo vienen haciendo muy bien, pero he tenido la ocasión de venir anteriormente, ya me conoce, y eso es un punto a mi favor", indicó el delantero gallego este martes en declaraciones a BeIN SPORTS recogidas por Europa Press.

"Creo que he hecho méritos para seguir teniendo oportunidades y para tener minutos en la Selección y demostrarle al míster que quiero seguir aquí", explicó el de Moaña, cuya campaña 2016/2017 en las filas del Celta de Vigo se saldó con un total de 26 goles y 8 asistencias entre todas las competiciones.

El delantero tendrá su oportunidad en los dos próximos compromisos de la 'Roja', el primero -amistoso- este mismo miércoles en la Nueva Condomina ante "un gran rival" como Colombia. "Después vamos a un estadio muy difícil como Macedonia, que creo que es el partido más importante", reconoció Aspas del choque clasificatorio cuatro días después.

Preguntado por la "histórica" oportunidad de su club, el Celta de Vigo, tras alcanzar las semifinales de la Copa del Rey y de la Europa League, el atacante añadió que podían "haber dado un pasito más". "Quedamos fuera contra el campeón y nos ha quedado para siempre ese mal trago y ese resquemor, pero no queda otra que mirar al futuro con optimismo", dijo.

De cara a la próxima temporada, el máximo goleador nacional destacó que "el objetivo es volver a Europa". "Es indispensable para nosotros, y llegar lo más lejos posible en la Copa", recordó Iago Aspas, zanjando cualquier posible cambio de aires este verano. "Estoy muy contento en mi casa y espero estar los máximos años posibles", concluyó.