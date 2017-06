Víctor Álvarez: "He cumplido tantos sueños en el Espanyol que solo puedo dar las gracias"

Etiquetas

El jugador Víctor Álvarez se ha despedido de la afición del RCD Espanyol, su club durante diez temporadas y que abandona ahora para ser agente libre tras no renovar, dando las gracias a todos los estamentos de la entidad y a sus seguidores por haberle permitido cumplir sus sueños y, por otro lado, ha dicho adiós dejando la puerta abierta a volverse a encontrar con su "familia" blanquiazul.

"No sé si no por dónde empezar. Bueno, supongo que después de 10 temporadas cuesta un poco despedirse. He vivido tantos momentos, tengo tantos recuerdos y he cumplido tantos sueños desde el primer día que llegué como cadete hasta el día de hoy, que solo puedo dar las gracias a todas las personas con las que he compartido todo y que son las que día a día han estado ayudándome", comentó en una carta en sus redes sociales.

El lateral quiso despedirse de compañeros, entrenadores, fisios, doctores, utilleros y afición. "También daros las gracias a vosotros, a los que estáis cada día animando, porque aunque no lo creáis nosotros también hemos estado allí arriba y sabemos lo que se sufre. Y sé que no todo ha sido fácil estos años y, aunque en algún momento no hayamos estado en sintonía, nunca habéis fallado y siempre hemos salido hacia adelante", celebró.

"Os voy a estar siguiendo, familia, primero porque ocupáis un gran espacio en mi corazón y segundo porque se va uno que siempre va a ser 'perico'. Mucha suerte y espero que nos volvamos a encontrar en este maravilloso mundo que es el fútbol", concluyó.