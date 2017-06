Crónica del Juventus - Real Madrid: 1-4

Etiquetas

El Real Madrid y Cristiano imponen su gen El conjunto madridista suma la Duodécima y se convierte en el primero en reeditar título después de desbordar en una gran segunda parte a la Juventus El Real Madrid no falló a su cita con su competición favorita y se proclamó este sábado campeón de Europa por duodécima vez tras batir en la final disputada en el estadio Millennium de Cardiff (Gales) a la Juventus por 1-4, gracias a una magnífica segunda parte y a la aparición de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el primero en reeditar título.

El conjunto madridista continuó impecable en la Copa de Europa, sobre todo bajo el formato 'Champions'. 15 finales y 12 títulos, con seis de seis desde que se cambió el sistema, se impusieron en un partido donde la 'Juve' plantó cara en los primeros 45 frenéticos minutos. Pero la 'Vecchia Signora' está reñida con el torneo y fue víctima de nuevo del gen ganador de los de Zinédine Zidane, soberbios en el segundo acto.

Y la voracidad por ganar y competir del club merengue es algo que comparte Cristiano Ronaldo. El portugués se disfrazó de ejecutor con un doblete de '9' puro para ganar su cuarta 'Champions' y terminar otro año más como máximo goleador con 12 dianas, diez desde cuartos, frustrando a un Gianluigi Buffon que nada pudo hacer y que sigue a sus casi 40 años sin poder cerrar su gran palmarés. En los pasillos del Millennium se puede leer 'El Dragón Rojo dirige el camino' y el de Madeira se disfrazó de este animal mitológico, símbolo de Gales, para devorar a su rival.

Pero antes, el campeón español tuvo que reponerse a una mala primera parte. La Juventus fue mejor en intensidad y tuvo el carácter de igualar el 0-1 del de Madeira y de tener el partido donde más le convenía. Zidane reaccionó en el descanso y sus hombres, impulsados por Isco, firmaron unos segundos 45 minutos de mucho nivel coronados con una goleada casi inesperada. Tres goles habían recibido los de Massimiliano Allegri en 12 partidos y cuatro encajaron en la final.

El equipo italiano no pudo dar continuidad a su gran primera mitad y no le bastó el esfuerzo de Sandro, Mandzukic y Alves por el mal partido de un Paulo Dybala que no apareció en el tiempo que estuvo o de Gonzalo Higuaín, de nuevo fallón en una gran cita. La 'Juve', desbordada por la mejor versión del actual campeón, no tuvo argumentos para plantar 'batalla' y encajó su séptima derrota en el partido decisivo de nueve posibles.

La final comenzó de un modo un tanto sorpresivo. La Juventus fue la que salió con mucha ambición y sin dejar que el Real Madrid pudiera tener la pelota. Keylor Navas fue el mejor hombre en esos momentos y demostró su gran estado de forma, sobre todo con una mano espectacular a lanzamiento desde fuera del área de Pjanic.

A los de Zidane les costaba leer el entramado defensivo rival. Allegri optó por su 'BBC' y línea de tres atrás y le dio buen resultado porque hizo daño por los costados, principalmente por el izquierdo donde Sandro y Mandzukic buscaron continuamente a Carvajal. Dani Alves también quería ser protagonista y ofrecía un continuo despliegue en los dos lados.

Sin embargo, el que primero golpeó fue el campeón. No le hizo falta tener la pelota sino que enlazó una contra y recuperó la conexión Cristiano-Carvajal. El lateral, que no jugaba desde hace un mes, encontró espacio por donde Sandro reinaba y metió un balón al corazón del área. El desmarque y el disparo del portugués hicieron el resto para convertirle en el primero en marcar en tres finales de 'Champions' y poner por delante a los suyos.

El 1-0 parecía que podría cambiar el guión, pero no fue así. La intensidad y el ritmo se elevaron. El equipo madrileño tuvo otra ocasión al contragolpe, pero Isco, elegido finalmente en lugar de Bale, no estuvo claro, y prácticamente en la siguiente jugada, Mandzukic se inventó el empate. Nuevo balón a la izquierda y el balón colgado al área terminó con una espectacular chilena del croata que superó a Navas.

El gol sí hizo daño al Real Madrid, incapaz de nuevo de tener el control del partido, casi siempre con dirección hacia su campo por la falta de impacto de sus centrocampistas ante el orden y agresividad 'bianconero', que dejaban a Benzema y Cristiano a merced de los eficaces centrales. Aún así, el portugués tuvo dos opciones en el área pero ni su intento de emular a Mandzukic ni su cabezazo fueron ejecutados correctamente. La 'Juve' agobió sin acertar a golpear y al descanso se llegó con empate y con el peligro de las amarillas de Ramos y Carvajal.

REACCIÓN DE CAMPEÓN

El descanso le vino bien a los de Zidane, que tuvieron una mejor puesta en escena en el segundo acto y fueron los que empezaron amenazando a Buffon. El campeón había 'despertado' y ofrecía una mejor cara para ser el dominador, gracias a la aparición de Isco, Marcelo y un Casemiro que por fin podía robar para sus compañeros. La 'Juve' sufría, seguía sin encontrar a un desaparecido a Dybala y ahora Mandzukic y Sandro no eran solución.

Así, el Real Madrid encontró esta vez un premio buscado y de una manera también un tanto inesperada para ya conocida en esta 'Champions'. Casemiro, autor de un disparo descomunal ante el Nápoles, volvió a enganchar un balón lejano y ayudado por Khedira pudo superar a Buffon. El campeón italiano no pudo recomponerse y al poco recibió el 1-3. Carvajal, más agresivo y haciendo daño, conectó con Modric y el croata, otro que estaba en crecimiento, metió un centro por donde apareció otra vez Cristiano en su versión '9' con un impecable remate al primer palo para llevar la euforia a la grada del Millennium.

Allegri intentó recomponer a los suyos con la entrada de Cuadrado y Marchisio por Barzagli y Pjanic y volver a una línea de cuatro. El tiempo corría en contra del campeón del 'Scudetto' y el conjunto madridista estaba impulsado por una fuerza desconocida en este tramo de temporada en los últimos años y apenas dejaba pasar del mediocampo a su rival, con una ambición impecable y perdonando un gol aún más tranquilizador.

El tramo final no tuvo sustos para un Keylor Navas inédito en la segunda parte. Bale pudo tener minutos en su hogar y cerca estuvo de hacer el cuarto, mientras que Allegri casi envió un mensaje de rendición al retirar a Dybala, superado por el partido. Aún así, Sandro tuvo en su cabeza poner emoción, pero la expulsión, un tanto exagerada, de Cuadrado terminó con sus opciones. Aún tuvo tiempo el Real Madrid para cerrar con Asensio una goleada para entrar en la historia de la competición que, de momento, ha hecho suya en este inicio de siglo XXI.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JUVENTUS, 1 - REAL MADRID, 4 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

JUVENTUS: Buffon; Barzagli (Cuadrado, min.65), Bonucci, Chiellini; Alves, Pjani (Marchisio, min.71), Khedira, Sandro; Dybala (Lemina, min77), Higuaín y Mandzukic.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos (Morata, min.89), Isco (Asensio, min.82); Cristiano Ronaldo y Benzema (Bale, min.77).

--GOLES.

0-1, minuto 20. Cristiano Ronaldo.

1-1, minuto 27. Mandzukic.

1-2, minuto 61. Casemiro.

1-3, minuto 64. Cristiano Ronaldo.

1-4, minuto 90. Asensio.

--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Dybala (min.12), Sandro (min.70), por la Juventus, y a Ramos (min.31) , Carvajal (min.42), Kroos (min.53), por el Real Madrid. Expulsó a Cuadrado por doble amonestación en el minuto 84.

--ESTADIO: Millennium de Cardiff.