Theo Hernández: "He venido al Real Madrid para aprender de los mejores jugadores del mundo"

El nuevo futbolista del Real Madrid, Theo Hernández, ha asegurado este lunes estar "muy contento" durante su presentación con el conjunto blanco, al que agradeció la "confianza" mostrada en su fichaje y no dudó en calificar como "el mejor club del mundo", además de mencionar que llega "para aprender de los mejores jugadores" y para "ganar muchos títulos".

"Quisiera agradecer, primero, al presidente las palabras que me ha dedicado, a la directiva por la confianza mostrada en mí en estos momentos vividos, y también a la afición y a los jugadores por el recibimiento que me han dado", afirmó Theo Hernández en sus primeras declaraciones como jugador blanco en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde estuvo acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El defensa francés, que lucirá el dorsal 15 en su camiseta, se mostró emocionado y confesó los motivos de su incorporación al club merengue, al que llega procedente del Atlético de Madrid. "Estoy muy contento por estar aquí, en el mejor club del mundo, y he venido para aprender de los mejores jugadores y ganar muchos títulos juntos. Lo que quiero decir es muchas gracias a todos y, ¡Hala Madrid!", expresó.

Posteriormente, y tras pisar el césped del Bernabéu vestido de corto, Hernández compareció ante los medios en rueda de prensa, donde reconoció sentirse "agradecido" por el recibimiento de la afición e "ilusionado" por el hecho de poder compartir vestuario con muchos de sus "referentes", de los que intentará "seguir sus pasos" para llegar a ser "el mejor lateral del mundo".

"Desde pequeño lo que quieres es llegar a Primera División. He estado en el Atleti, donde se han portado muy bien conmigo, y ahora estoy aquí, en el Real Madrid, el mejor club del mundo. Creo que voy a llegar muy lejos", apuntó el exfutbolista del Alavés, quien barajaba "varios equipos", aunque acabó decantándose por la "mejor opción", la de un conjunto blanco en el que espera "llegar al máximo nivel".

"VOY A SEGUIR LOS PASOS DE MARCELO Y MEJORAR DÍA A DÍA"

Además, el joven defensa francés reiteró que "no ha habido ninguna presión" en su reciente fichaje por el club blanco, ya que desde el primer momento quería "venir al Real Madrid" y no le costó "decir que sí al mejor equipo del mundo". "Tengo muchas expectativas, pero lo que tengo que hacer es entrenar día a día y ser humilde", puntualizó el nuevo '15' merengue.

Unos entrenamientos que comenzarán este mismo martes con la gira que el Real Madrid realizará por Estados Unidos y en la que, por supuesto, coincidirá con varios de los mejores futbolistas del mundo. "Mi espejo son todos, tienen experiencia y hay jugadores más jóvenes y más viejos, pero lo que voy a hacer es seguir sus pasos e intentar mejorar día a día", aseguró Theo.

No obstante, entre la amplia gama de 'cracks' que conforman la actual plantilla madridista, Theo admitió fijarse en unos de sus referentes aunque competencia este curso, Marcelo Vieira. "Es el mejor lateral del mundo y lo que voy a hacer es trabajar, seguir sus pasos e intentar jugar algunos partidos. Voy a estar ahí para que me ayude y para practicar", subrayó.

Y es que además, tras una primera toma de contacto con sus nuevos compañeros de equipo, que durante la mañana de este lunes pasaron las pertinentes pruebas médicas, el francés mencionó haber cruzado algunas palabras con su nuevo entrenador, Zinédine Zidane. "Le he visto un rato, me ha dicho que ya hablaremos y me ha deseado la mayor suerte del mundo", comentó.

Por último, quiso quitar importancia a un futuro recibimiento hostil por parte de la afición del Atlético de Madrid, el club donde se ha formado desde su infancia. "Estoy viviendo el presente, estoy feliz y lo que tenga que pasar ya se verá en su momento", remarcó Theo, quien indicó además que imagina un derbi "normal" en el que no habrá "ninguna guerra" contra su hermano Lucas, actual futbolista colchonero.