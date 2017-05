Zidane: "Llegamos enchufados al tramo final y nos jugamos todo en cada minuto"

Etiquetas

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha señalado que sus jugadores llegan enchufados "físicamente" al tramo final de temporada, cuando a los blancos le restan cuatro puntos para conquistar LaLiga y uno para revalidar la Liga de Campeones en Cardiff ante la Juventus.

"No podemos pensar eso. Tenemos partido el miércoles y lo vamos a hacer de la misma manera. Tenemos que recuperar bien ahora. Lo bueno de todo es que llegamos enchufados físicamente al tramo final y nos jugamos todo en cada minuto y lo vamos a dar todo. No podemos cambiarlo", valoró sobre el partido aplazado ante el Celta, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Sevilla (4-1).

Cuestionado por el 1-0 de Nacho, el francés se alegra por él. "Estas cosas suelen ser de delantero o de medio. Lo ha hecho Nacho y me alegro por él", dijo. "Esto es muy largo, sabemos que ganar LaLiga en España no es nada fácil. Cada día nos acercamos, seguimos sumando, nos quedan dos partidos e intentaremos seguir esta línea. Entramos bien marcando dos goles, hemos tenido a Keylor muy bien. Un cambio para equilibrar más en el medio, hicimos una gran segunda parte", valoró.

"James está aquí y nos queda mucho. Pensamos sólo en el tramo final, faltan dos partidos de LaLiga y uno de Champions. No quiero pensar en otra cosa", manifestó sobre el futuro del colombiano. "Interminable sí. Hasta el último minuto no podemos pensar en nada, tenemos que concentrarnos. Nos falta lo más complicado, dos partidos, pero no vamos a pensar en lo negativo. Muy positivos. Sabemos que vamos a dar todo hasta el final", auguró.

Además, Zidane se mostró orgulloso por la reacción del público al 2-1 del Sevilla. "Siempre ha sido fundamental y lo va a ser hasta el final. Los quince minutos donde hemos sufrido un poco, ha tenido la ocasión de que no nos meta gol el Sevilla. En la segunda parte hicimos 45 minutos muy buenos", declaró.

"Era el último partido en casa y la afición ha estado fenomenal, sobre todo en el tramo donde nos jugamos todo. Ha sido un espectáculo, siempre detrás del equipo. Tenemos tres partidos fuera del Bernabéu y vamos a seguir. Los aficionados estarán con nosotros también fuera de casa", sentenció.