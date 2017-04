Zidane: "Es un buen resultado, pero todavía queda el partido de vuelta"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró prudente tras la victoria ante el Bayern Múnich (1-2) en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones y comentó que pese a tratarse de un "buen resultado", "todavía queda el partido de vuelta".

"Ganar aquí en Múnich no es fácil. Hemos sufrido mucho en la primera parte, pero pensando que podríamos marcar goles. Al final es lo que hicimos con paciencia y quitándole el balón al adversario en la segunda mitad. Jugamos muy bien al fútbol en tramos posteriores", analizó Zidane.

"Al final no cambia nada el hecho de no haber marcado porque después en la segunda parte, jugando contra 10, toda era más fácil. Pero hay un partido de vuelta y esto no va a cambiar. No sé si con un gol más a nuestro favor hubiera cambiado, pero no podemos decir que la eliminatoria está sentenciada", apuntó.

Preguntado por el penalti señalado a favor del Bayern, Zidane dijo que "no fue", pero que estas cosas "pueden pasar". "Es un partido complicado y al final con paciencia hemos sabido sufrir y obtener un buen resultado a falta de un partido. Tuvimos la cabeza fría. Estoy contento, pero también un poco decepcionado por las ocasiones de la segunda parte", espetó.

"Hemos tenido muchas ocasiones en la segunda parte, pero enfrente hay un portero que es un muro. Lo más importante es que jugamos con personalidad y un partido muy bueno. Estamos satisfechos", finalizó el técnico del Real Madrid.