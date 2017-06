Sota: El convenio del Racing lleva "mucho tiempo" porque es "complejo" y se le quiere dar "toda la seguridad jurídica"

Etiquetas

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, ha admitido que el convenio del Gobierno con el Racing "lleva mucho tiempo" desde que se inició y sigue pendiente de firmarse porque es "una cosa compleja".

En este sentido, el consejero socialista ha incidido en que se trata de un "expediente complicado" al que en el Ejecutivo "queremos darle toda la seguridad jurídica".

Con estas palabras, Sota ha respondido a preguntas de los periodistas sobre dicho convenio publicitario por importe previsto de 4 millones, a razón de 1 millón anual, que se anunció en agosto del año pasado. El próximo 30 de junio el club, en fase de ascenso a Segunda División, tiene que estar al día con Hacienda.

"El convenio del Racing es una cosa que no me compete a mí de una forma directa", ha contestado Sota al ser preguntado por este asunto, que no obstante ha apuntado a continuación que "se está viendo" que "todos los informes que se han pedido se completen".

Y para finalizar, el consejero e Economía ha agregado que es una cuestión "compleja" a la que el Gobierno quiere dar "toda la seguridad jurídica".