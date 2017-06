Paco Herrera pide refuerzos en su presentación como entrenador del Sporting: "El único objetivo es el ascenso"

Etiquetas

El técnico Paco Herrera ha pedido seis fichajes y ha afirmado que el "único objetivo" en la próxima temporada 2017-18 es el ascenso a LaLiga Santander, en su presentación oficial como entrenador del Real Sporting de Gijón, recién descendido a LaLiga 1/2/3.

"El objetivo es el ascenso, es mi objetivo y el único de un club como éste. Necesitamos un jugador de banda, un delantero con gol, dos centrocampistas y dos centrales", dijo en su presentación en El Molinón, junto al presidente Javier Fernádez, y el Director Deportivo del club gijonés, Miguel Torrecilla.

Acerca de la salida del equipo de Nacho Cases, el ex entrenador del Real Zaragoza confesó que le "gusta mucho". "Si se queda traeremos a un centrocampista y si no, habrá que fichar a dos", dijo Herrera, que anunció que Cuéllar, Mariño o Whalley tendrán que dejar el Sporting porque no quiere tener tres porteros.

Además de Paco Herrera, que ha firmado por una temporada con otra opcional si logra el ascenso a Primera, también llegarán al Sporting su ayudante, Ángel Rodríguez, y el preparador físico David Chorro.