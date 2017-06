MADRID. EL AYUNTAMIENTO ESTUDIARÁ HOMENAJEAR AL ‘HÉROE DEL MONOPATÍN’ EN CUANTO SE PRESENTE UNA PETICIÓN

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid tramitará cualquier petición de homenaje a Ignacio Echeverría, el llamado “héroe del monopatín” por su comportamiento en el último atentado de Londres, en cuanto exista una petición oficial, tramitada en algún pleno de distrito en el caso de que sea dedicarle una calle.Así lo anunció la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde justificó que el Ayuntamiento de Madrid no se haya sumado a dedicar una calle o hacer algún tipo de distinción a Echeverría por que éste no era vecino de la capital, sino de Las Rozas.En todo caso, afirmó “toda las disposición” del Ejecutivo “ante cualquier petición que se tramite en los plenos de distrito”, si se trata de poner una calle a su nombre, aunque no descartó otros tipos de distinciones como concederle la Medalla de Oro de la ciudad o nombrarle hijo predilecto. “Cuando exista un petición, le daremos seguimiento y tramitación”, garantizó.También a nivel de distritos, la Junta de Gobierno aprobó hoy firmar el convenio de subvención con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para poner en marcha programas de dinamización vecinal en 23 barrios de 11 distritos. La cuantía de este convenio que se firma desde 2004 será este año de 864.466 euros.