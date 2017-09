Alternativa para Alemania califica al Islam de "amenaza para la paz nacional"

Etiquetas

El líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) Alexander Gauland ha asegurado este lunes que el Islam supone "un amenaza inmediata para la paz nacional", unas declaraciones que se producen a sólo seis días de las elecciones legislativas alemanas, en las que AfD aspira a entrar en el Bundestag por primera vez.

AfD fue fundada como consecuencia de un movimiento euroescéptico surgido en Alemania en 2013. No obstante, en los últimos meses ha centrado su atención en el Islam y la inmigración, aprovechando el rechazo generalizado a la decisión de la canciller alemana, Angela Merkel, de acoger a cientos de miles de refugiados en 2015.

Gauland, el principal candidato de la AfD de cara a los comicios del próximo 24 de septiembre junto a Alice Weidel, ha dicho que "se están produciendo cambios muy preocupantes en Alemania" y que "la creciente islamización de la sociedad alemana pone en jaque el Estado de Derecho alemán".

Gauland ha añadido que la AfD va a proponer una serie de cambios drásticos, como la prohibición del uso del velo para cualquier tipo de funcionaria pública, la prohibición del uso de minaretes y de la llamada al rezo y un registro obligatorio de todas las mezquitas del país.

En un documento publicado por el partido este lunes con motivo de una conferencia de prensa, AfD ha dicho que no considera al Islam como una religión si no como "una doctrina político-religiosa" que no se diferencia en nada del islamismo radical. El comunicado emitido también establece que el "Islam no pertenece a Alemania", en referencia a unas declaraciones hechas por la canciller en 2015 en las que aseguraba lo contrario.

De acuerdo con el último registro realizado en 2016, hay cerca de 4,7 millones de musulmanes viviendo en Alemania, lo que representa cerca del seis por ciento de su población total. Alrededor de un 45 por ciento de ellos tienen ciudadanía alemana.