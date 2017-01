Antonio Muñoz Molina regresará a EEUU y dice que no estará en la "disidencia" porque en Nueva York no ganó Trump

Etiquetas

El escritor Antonio Muñoz Molina ha indicado que volverá por una temporada a EEUU aunque no para estar en la "disidencia", en relación con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU, porque según ha precisado, en Nueva York, la mayoría de los votos no fueron para él.

"Ahora vuelvo a EEUU una temporada, no (estaré) mucho en la disidencia, piensa que en Nueva York el 94% de los votos no fueron para Trump, entonces no estoy mal rodeado", ha indicado este viernes 20 de enero Muñoz Molina en declaraciones a los medios durante un acto en el que ha recibido el 'Premio Unamuno, amigo de los protestantes', que concede anualmente el diario Protestante Digital.

El escritor ha asegurado que le provoca "mucha alegría" este galardón porque "un español ilustrado está en deuda con todos los españoles que han sufrido la persecución y la intolerancia", en referencia a los protestantes. Según ha recordado, cuando era niño, en el colegio se hablaba de los protestantes como algo "monstruoso". Por el contrario, Muñoz Molina asegura que siempre ha sentido "mucha simpatía por la disidencia".

"Siento mucha simpatía por esa gente que ha mantenido su fe en esas circunstancias y que siguen sufriendo una discriminación escandalosa en un país en que todas las autoridades civiles están completamente rendidas a la Iglesia católica y a la religión católica; y eso no tiene que ver con las creencias de nadie; hablo de la tendencia española a imponer tiránicamente una sola versión de las cosas", ha subrayado.

También celebra el hecho de que el premio lleve por nombre el de Unamuno. "Hay que defender mucho la libertad de espíritu y el derecho de las personas a ser ellas mismas porque ahora parece que hay mucha libertad pero no es verdad", ha advertido.

Muñoz Molina ha recibido este galardón en especial por el aprecio que ha manifestado por la conocida como 'Biblia del Oso', la primera traducción completa de los textos originales de la Biblia al castellano realizada por el converso al protestantismo Casiodoro de Reina.

El académico explica que el desconocimiento que existe sobre esta Biblia es "la gran paradoja" porque es como si hubiera un gran monumento arquitectónico español, por ejemplo El Escorial, y fuera "invisible".

Esto es lo que ocurre, según ha precisado, con la Biblia del Oso, la traducción directa de la Biblia a un español "riquísimo" de la segunda mitad del siglo XVI y de gran "belleza", que quedó fuera de la circulación en la cultura española. "La paradoja es esa, tenemos un monumento pero sumergido, invisible, cosa que tiene mucho que ver con nuestra tradición tristemente contrarreformista, muy oscurantista", ha añadido.

Para el escritor, leer el Génesis o el Cantar de los cantares en esta Biblia es hallar "un idioma español irrepetible, de una gran fuerza y capacidad expresiva" y recomienda su lectura tanto a creyentes como a no creyentes porque también encontrarán en ella "verdades de la experiencia humana" y "grandes creaciones literarias de la humanidad" como el Libro de Job.

Sobre su primer encuentro con este texto, Muñoz Molina apunta que llegó a ella por curiosidad y quedó "muy impresionado". Además, un ejemplar de esta Biblia es uno de los elementos fundamentales de su novela 'El jinete polaco'.