Cañizares presenta la primera revista en España sobre el Papa Francisco para conocerlo "sin mistificaciones"

El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presentado este lunes la primera revista en España sobre el Papa Francisco, 'Il Mio Papa', para conocerlo de verdad y "sin mistificaciones". La publicación, que ya existe en Italia, Portugal y parte de América Latina, tendrá su versión española a petición del Arzobispo de Valencia a través de la editorial Romana.

Así se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación de la revista este lunes en la Universidad Católica de Valencia (UCV) que ha contado con la intervención del Arzobispo, Antonio Cañizares, la presidenta de la editorial Romana y directora de la edición española de la revista, Carmen Magallón, y la directora general de Comunicación de la Diócesis de Valencia y la UCV, Amparo Castellano.

La versión de 'Il Mio Papa' llegará este mes de junio a los quioscos de España, en concreto, el último viernes de cada mes, y contará con una tirada cercana a los 20.000 ejemplares que recogerán a través de 68 páginas "a todo color" un completo seguimiento de la labor del Papa Francisco. Su figura, reuniones, viajes, mensajes o curiosidades son contados con "un lenguaje sencillo y accesible" para divulgar el mundo del Pontífice.

El magazine, que está dirigido "a todos los públicos", explica el modo que tiene el Papa de comunicar el mensaje evangélico a través de los gestos que tiene hacia los enfermos, ancianos y desvalidos. De este modo, en este primer número el lector podrá encontrar un reportaje sobre 'Los Tres Secretos de Fátima', Los Jardines del Papa explicados por quien los cuida o un reportaje sobre la residencia en la que vive el Pontífice.

Además, seguirá de cerca la actividad cotidiana del Papa, la Audiencia general de los miércoles, el rezo del Angelus, las audiencias a personalidades, las visitas pastorales, los viajes o los grandes encuentros de peregrinos en el Vaticano. La revista también ofrecerá los testimonios de visitantes y peregrinos en la Plaza de San Pedro y muestra cómo seguir al Papa en las redes sociales, como Twitter e Instagram.

"NO SE PUEDE QUERER LO QUE NO SE CONOCE"

Según Cañizares, se encontraba en Roma cuando vio la revista en un quiosco y la compró de manera regular, lo que le llevó a contactar con Magallón para editarla también en España. Para el Cardenal, "los medios no ofrecen una imagen real del Papa", y la publicación servirá para "conocerlo, quererlo y seguirlo" porque "no se puede querer lo que no se conoce", ha añadido.

En este sentido, Cañizares ha destacado que "si uno no está cerca del Papa que Dios ha elegido, no se está con la Iglesia" y ha relatado sus conversaciones con los Cardenales durante los días previos a la elección de Bergoglio como Papa Francisco para asegurar que se habló de un pontífice "con sentido del humor, con sentido común y de carácter religioso". "Hacía más de 200 años que no teníamos un Papa religiosos", ha puntualizado.

En relación a la colaboración de la UCV con esta publicación, Cañizares ha asegurado que la entidad "quiere difundir la verdad de la iglesia" y que esto "la engrandece". "El formato indica que a la gente sencilla y normal le puede agradar la revista", ha aseverado.

Para la directora de la edición española de la revista, se trata de una publicación que busca llegar "a todo el mundo" por lo que además del diseño colorido y la preponderancia de las imágenes frente al texto, la revista se digitalizará para que "los jóvenes puedan verla y leerla en sus eye-phones y en sus pantallas móviles".