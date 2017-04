EQUO DENUNCIA EL "PRIVILEGIO" DE LAS COFRADÍAS PARA INDULTAR A PRESOS CATÓLICOS

Etiquetas

Equo denunció este jueves el "privilegio" que aún tienen las cofradías para indultar "de facto" a determinados presos durante la Semana Santa, lo cual beneficia a los reos "devotos" de la confesión católica frente a los demás a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado aconfesional. Los diputados de Equo Rosa Martínez y Juantxo López de Uralde criticaron que el "privilegio" del que gozan las cofradías no lo tiene ninguna otra organización en España. Para esta formación es "urgente" reformar la regulación del indulto, de manera que las decisiones y los argumentos estén en manos del poder judicial y los informes de juez y fiscal sean vinculantes para conceder o rechazar el indulto. Consideran que el indulto debe ser algo "extraordinario" y que en ningún caso la religiosidad del preso puede ser un factor añadido al cumplimiento de los requisitos que también cumplan otros reos. NO MEZCLAR JUSTICIA Y RELIGIÓN"Desde el respeto a la Semana Santa y a quienes la celebran, esta costumbre de mezclar justicia y religión es algo que no debería tener cabida en un Estado de Derecho y laico", señaló Rosa Martínez. Para López de Uralde, resulta "inconcebible que, en un Estado que se reclama aconfesional, la Iglesia Católica siga marcando el paso al Gobierno a través de las cofradías para una cuestión tan delicada como la concesión de indultos. Es necesaria una separación plena de poderes, y una verdadera democracia laica, sin privilegios ni influencias de la iglesia católica en el poder político". Equo recuerda que este años se han concedido siete indultos. En 2016 fueron 27, de los cuales 15 fueron concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy estando en funciones y 13 fueron solicitados por las cofradías en Semana Santa.