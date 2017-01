Denuncian pintadas con esvásticas bajo imágenes religiosas en dos iglesias de Huelva

Etiquetas

La Policía Nacional investiga las pintadas que se han realizado en las iglesias de la Misericordia y la Milagrosa, ambas contiguas en la calle Rábida de la capital onubense, y en las que se han dibujado esvásticas y se han escrito palabras "ofensivas" como "maricón" bajo los azulejos con las imágenes de un cristo y una virgen.

El hermano mayor de la hermandad de la Misericordia, Rafael Pavón, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado que los hechos han sido denunciados a la Policía Nacional y del mismo modo ha indicado que ya se está procediendo a pintar de nuevo la fachada y limpiar la zona en lo que ha calificado como un acto de "gamberrismo".

López ha asegurado que la puerta principal de la Milagrosa, que apareció con un rayón de pintura ya ha sido reparada, mientras que en las fachadas de los templos se está procediendo al pintado de nuevo "gracias a la colaboración del Ayuntamiento".

El hermano mayor de esta hermandad ha asegurado que no cree que haya "un intento de ofensa real contra el sentimiento religioso" tras estas pintadas y asegura que todo apunta a que "ha sido un gamberro" ya que "ha pintado más esvásticas por toda la calle y no ha parado hasta que no ha gastado el bote".

López Pavón ha asegurado que es "la primera vez que nos ocurre algo así" y que no cree que tenga "ningún trasfondo político o religioso" por lo que "será un gamberro que se habrá desahogado así".