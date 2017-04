Feligreses de Friol y Guitiriz (Lugo) llevarán su petición de recuperar a su párroco al Papa durante su visita a Fátima

Etiquetas

Feligreses de Friol y Guitiriz (Lugo) llevarán al Papa Francisco su petición de recuperar al párroco José Ramón Pérez, trasladado a Quiroga y Ribas de Sil, con motivo de la presencia del pontífice en Fátima.

Una de las portavoces de la plataforma vecinal que integran feligreses de doce parroquias de Friol y dos de Guitiriz que protestan por el traslado del párroco, Vanesa López, ha anunciado que planean un viaje a Fátima con motivo de la visita a la localidad portuguesa del Papa Francisco.

Estos vecinos mantienen las movilizaciones todos los domingos por el traslado de ese cura, al no atender a sus demandas el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco.

Vanesa López ha avanzado que seguirán con las movilizaciones "cada domingo" con el fin de que el Obispado de Lugo atienda sus reivindicaciones.

Además, ha anunciado que tienen pensando "ir Fátima" para que les "escuche alguien del Vaticano". "Ya sabemos que va a ser difícil llegar al Papa, pero llevaremos una gran pancarta para hacernos visibles", ha avanzado.

PANCARTA

De momento no saben cómo se desplazarán a Fátima los días 11 y 12 de mayo, pero no descartan incluso contratar algún autobús. La pancarta que llevarán recoge el lema 'Papa Francisco, el obispo no nos escucha'.

"El Papa Francisco no tiene las mismas ideas que este obispo de Lugo. Es más cercano a la gente", ha contrapuesto la representante vecinal. Además, ha recordado que el párroco José Ramón Pérez ha registrado su renuncia a misar en Quiroga y Ribas do Sil, que también hizo público en las iglesias donde oficiaba en esos municipios.