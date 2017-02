El cura de Friol desmiente al Obispado y asegura que su traslado es "obligado" y "totalmente en contra" de su voluntad

Etiquetas

El párroco José Ramón Pérez García, cuyo traslado desde las parroquias de Friol y Guitiriz en las que ejerce como cura ha provocado protestas, ha emitido un escrito en el que desmiente al Obispado de Lugo y asegura que su traslado es "obligado" y "totalmente en contra" de su voluntad.

En el comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, José Ramón Pérez García ha "desmentido rotundamente" lo dicho por el Obispado de Lugo, que este miércoles afirmó que el traslado era consensuado con el párroco.

"Todo lo contrario, a mi me impusieron mediante una orden ese traslado, totalmente en contra de mi voluntad, dado que aún me queda importante trabajo referente a la Iglesia en Friol y he echado importantes amistades y raíces junto a mis vecinos", apunta en el comunicado, "desde el Obispado no me dieron opción ni posibilidad de opinar referente a este asunto".

El cura apostilla que se va a su nuevo destino "obligado por el señor Vicario General y por el Señor Obispo", aunque asegura que está "dispuesto a acatar la orden" y a ejercer en su nuevo destino, ya que "como sacerdote" debe estar "siempre al servicio de la Iglesia y del señor Obispo".

"Llevo ejerciendo mi profesión en este maravilloso municipio 13 años, me gustaría seguir ejerciendo unos pocos más, si me dejan, ese es mi deseo y me consta que también es el deseo de mucha gente de por aquí", ha subrayado el sacerdote.

AGRADECIMIENTOS

Del mismo modo ha querido agradecer "el apoyo recibido estos días de mucha gente" que, de una forma u otra, han expresado "su deseo de que siguiese" en este puesto, así como el apoyo de la corporación municipal y especialmente el del alcalde de Friol, José Ángel Santos, que trató "desde el primer momento" de "buscar una solución" a la situación por parte de la Diócesis. "Friol tiene suerte de tenerle como alcalde, porque saben que siempre defenderá los derechos de sus vecinos", recoge el comunicado.

Finalmente, ha agradecido el "importante esfuerzo" que realizan distintas personas para que el Obispado "reconsidere su postura" y ha confiado en que esta situación "se reconduzca" para que pueda "seguir oficiando misa" en Friol.