Hernando (PP) rechaza sectarismo con el 0,7% del IRPF de la Iglesia y exige la misma fiscalización para las ONG

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha declarado que espera que aquellos que piden fiscalizar el 0,7 por ciento del IRPF para la Iglesia Católica no lo hagan "con carácter sectario ideológico o de índole religiosa", y ha añadido que el mismo examen del Tribunal de Cuentas habría que exigir también a las ONG que reciben ese porcentaje de la Renta.

Hernando ha valorado así las peticiones registradas este miércoles por PSOE y Podemos, en las que pedían un informe al Tribunal de Cuentas sobre la asignación que la entidad recibe de las donaciones realizadas a través de la Declaración de la Renta.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja Hernando ha declarado que, a su juicio, "el sistema tal como está ahora es razonable" y no se plantea que haya que fiscalizar a todas las entidades que reciben una donación en este país.

En este sentido, ha señalado que si se aplica el criterio de los partidos firmantes de las propuestas, también habría que fiscalizar a todas las entidades que reciben donaciones o subvenciones del Estado y "no sólo religiosas" y no sólo a la Iglesia Católica. "Supongo que se referirán al resto de organizaciones religiosas, también la musulmana o la protestante, y también a las organizaciones no gubernamentales", ha concluido.