La Iglesia Evangélica acudirá al Constitucional para conseguir su propia casilla en el IRPF

El Ministerio de Justicia deja la puerta abierta a que determinadas confesiones tengan su propio espacio en la Declaración de la Renta

La Iglesia Evangélica de España acudirá al Tribunal Constitucional para intentar que haga rectificar al Ministerio de Hacienda y les reconozca la posibilidad de contar con una casilla similar a la que tiene la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta y con la que se recoge para sus fines el 0,7% del IRPF tributado por cada ciudadano.

Se trata del siguiente escalón en la carrera judicial iniciada por esta confesión después de que el Ministerio de Hacienda les negase, en enero de 2015, esta posibilidad reservada a la Iglesia Católica y a las ONG, cuyos proyectos reciben anualmente apoyo del Estado gracias a lo recaudado con la casilla de Fines Sociales.

Antes, habían acudido a la Audiencia Nacional que ya había validado la resolución del Ministerio de Hacienda. Ahora, acudirán al Tribunal Constitucional pero están dispuestos a llevar este asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si hace falta.

"Lo lamentamos pero no nos sorprende y vamos a seguir luchando por lo que creemos que es una cuestión de principios. Aquí no estamos haciendo cálculos de si nos conviene económicamente o no esa forma de financiación, no se trata de eso. Se trata de que nos parece discriminatorio", ha explicado a Europa Press el responsable de Comunicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Jorge Fernández.

FEREDE considera que la sentencia del Tribunal Supremo no entra en el fondo del planteamiento, el de vulneración de los derechos fundamentales y la discriminación que, a su juicio, supone que la Iglesia católica disponga de una casilla en el IRPF y el resto de confesiones no, sino que "se centra en el derecho a la petición" al que los protestantes se acogieron.

Al mismo tiempo, el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera García-Canturri, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que durante esta legislatura plantearán al Ministerio de Hacienda la posibilidad de extender la casilla del IRPF a otras siete confesiones aparte de la católica. En concreto, a las que tienen reconocido notorio arraigo: musulmanes, judíos, evangélicos, mormones, budistas, ortodoxos y testigos de Jehová.

Los evangélicos ven positivo que el Ministerio de Justicia tenga encima de la mesa este asunto pero admiten que tienen una "falta de expectativas" en la respuesta que vaya a dar Hacienda.

"Nos parece bien que Javier Herrera diga que lo va a llevar. Lo que pasa es que no hay una voluntad política. ¿Qué va a decir Hacienda? Esa es la pregunta, si lo ha denegado con anterioridad y encima los tribunales españoles le dan la razón. La expectativa que podemos tener es mínima", ha reconocido Fernández. En cualquier caso, ha afirmado que les parecería bien que la casilla se extendiera al resto de confesiones con notorio arraigo en España.