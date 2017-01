MÁS DE 500 MONASTERIOS ESTÁN AL BORDE DEL CIERRE EN ESPAÑA

Etiquetas

- Cada mes cierra un monasterio de los más de 800 que perduran. Dos tercios de los 800 monasterios de vida contemplativa que hay en España “estarían en situación de ser cerrados a no mucho tardar”. Esto se debe al “momento de gran incertidumbre” que viven estos centros, cuyos miembros superan los 70 años de edad media y ante la “preocupante” falta de nuevas vocaciones.Según el reportaje ‘Clausura de una época. España cierra un monasterio al mes’, publicado por la revista católica ‘Vida Nueva’ y recogido por Servimedia, “este desmoronamiento afecta fundamentalmente a las antaño grandes ‘potencias espirituales’ de Europa, como son España, Italia, Alemania y Francia”. En España, añade el texto, dos tercios de los 800 monasterios existentes (de los 3.000 que hay en el mundo) “estarían en situación de ser cerrados a no mucho tardar” y que al mes se cierra un monasterio en España.La crisis se ceba con los monasterios femeninos, veinte veces más numerosos. Según el documento, en los últimos diez años se ha pasado de 864 conventos femeninos a 779. Los masculinos, por su parte, han bajado de 38 a 35.Muchos monasterios se enfrentan a costes de sostenimiento altos y los trabajos que realizan las religiosas apenas aportan ingresos. Incluso, denuncia la información, “hay casos de comunidades de vida contemplativa que tienen que recurrir a los bancos de alimentos para poder comer”, y no es un caso excepcional, como tampoco lo es que muchos monasterios sobrevivan gracias a las pensiones de las religiosas más mayores.