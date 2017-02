Málaga para la Gente pide mejorar la sala ecuménica para ceremonias civiles o ritos no católicos en Parcemasa

Etiquetas

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental en que la piden al equipo de gobierno impulsar "la mejora" de la sala para las ceremonias civiles o de otras confesiones religiosas distintas a la católica en el Parque Cementerio de San Gabriel.

En la moción el grupo Málaga para la Gente también propone instar al equipo de gobierno a dar más publicidad a la posibilidad que tienen los vecinos de Málaga y dar la opción de celebrar estos funerales laicos o ceremonias de otras confesiones religiosas.

La concejala de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha recordado que Parcemasa, la sociedad municipal que gestiona el parque cementerio de San Gabriel, dispone de varias salas para las ceremonias religiosas de la Iglesia Católica y una sala ecuménica para la celebración de actos civiles o de ritos no católicos que, "a nuestro juicio no está al mismo nivel de dignidad que las anteriores en cuanto a los adornos, la decoración, suntuosidad o el estado en que se encuentra".

En este punto, ha recordado que en el debate que se desarrolló durante el transcurso de la comisión de pleno de Sostenibilidad Medioambiental del mes de noviembre del pasado año sobre este asunto, a raíz de la moción presentada por Málaga para la Gente, "se esgrimieron dos argumentos para restarle importancia a dicha moción e incluso apuntar a que la misma no estaba bien fundamentada".

Así, Ramos se ha referido a que el primer argumento que se esgrimió fue que "esta sala era utilizada por muy poca gente ya que la mayoría solicitaba una ceremonia católica" y el segundo argumento fue que "la nueva sala reunía las condiciones de dignidad adecuadas para estas ceremonias".

En relación con el primero de ellos la edil ha apuntado que "es necesario afirmar con rotundidad y firmeza que la base de la democracia contemporánea y de los derechos humanos es el respeto y la igualdad de trato a las minorías". "La democracia no es el refuerzo del poder de la mayoría, sino que justamente es lo contrario: la limitación de las posibilidades de actuación de la mayoría", ha incidido.

De ello, ha continuado, deriva, según Giovanni Sartori, "que la democracia no es el resultado de aplicar la regla de la mayoría, sino que debe forzosamente encajar en el principio de que se debe respetar los derechos y la libertad de las minorías".

En 2015, según el último dato conocido, "en la sala ecuménica se celebraron un total de 49 ceremonias, y las salas católicas fueron utilizadas en 4.565 ocasiones", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que en noviembre de 2016 se aprobó a través de la moción que fue presentada por Málaga para la Gente, "trasladar al consejo de administración de Parcemasa una propuesta de mejora de la sala para las ceremonias civiles o de otras confesiones religiosas distintas a la católica en el Parque Cementerio de San Gabriel".

También ha recordado a Europa Press que se aprobó trasladar a consejo de administración "dar más publicidad a la posibilidad que tienen los vecinos y vecinas de Málaga y dar la opción de celebrar estos funerales laicos o ceremonias de otras confesiones religiosas".

No obstante, a juicio de Málaga para la Gente, "todavía no se ha hecho nada" y según el grupo municipal "todas las salas se deberían de equiparar en cuanto al estado, adornos, suntuosidad, decoración prestaciones, no debe haber diferencias en cuanto al cuidado de las ceremonias civiles o las religiosas, para lo que debe mejorarse el estado actual de la sala para ceremonias civiles o de otras confesiones religiosas distintas a la católica".

"La muerte iguala, pero en cuanto a la preparación y decoración de la sala unos entierros tienen más prestaciones y cuidados que otros. Los de la religión católica son más suntuosos en cuanto a la preparación, al aparato, y en ritual, entre otros", ha señalado.

Ramos ha asegurado que la sala ecuménica "está mucho más descuidada en ese aspecto y queremos que se mejore", así como que "se le dé más publicidad a la posibilidad que tienen los vecinos de Málaga y dar la opción de celebrar estos funerales laicos o ceremonias de otras confesiones religiosas".

Por último, ha afirmado que "se debe dar la posibilidad de ejercer el derecho a tener una sala en condiciones a las personas que no pertenecen a ninguna religión a celebrar una ceremonia civil de despedida en una sala adecuada en igualdad de condiciones con las otras salas, y lo mismo debe ocurrir con las personas que pertenecen a otras confesiones religiosas".