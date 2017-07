Marcelo: "Cristiano sabe que los compañeros están a muerte con él"

Etiquetas

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira aseguró que la plantilla madridista está "a muerte" con Cristiano Ronaldo tras conocer los rumores de su posible salida del conjunto merengue, días antes de que el luso se incorpore a una pretemporada blanca en Estados Unidos que será "la clave" para afrontar un nuevo curso en el que los de Zinédine Zidane intentarán ganar "todos los títulos posibles".

"La pretemporada es la clave de toda la temporada. El año pasado hicimos una muy buena pretemporada, nos cansamos muchísimo pero cuando llegamos al tramo medio o casi final de la temporada estuvimos con más fuerza. No va a ser diferente, vamos a trabajar duro para poder llegar bien y si Dios quiere poder disputar los títulos", indicó Marcelo este viernes en la primera rueda de prensa de los blancos en Los Ángeles.

El brasileño, que cumplirá su duodécimo año como futbolista del Real Madrid, mencionó que afronta cada nueva temporada dando "el máximo" de sí para poder llegar "lo mejor posible" al final de curso y "conseguir ganar títulos". "Intento aprender cosas, enseñar a los jóvenes de mi experiencia en este gran club, pero mi ilusión siempre es la misma y cada temporada voy a muerte con mi equipo", explicó el lateral.

Por delante, una nueva temporada para los merengues en la que tendrán el difícil cometido de mejorar lo conseguido la pasada campaña, tras levantar Liga y 'Champions'. "Hemos conseguido ganar dos títulos importantes. Es difícil superarlo, pero hay que tener en cuenta que podemos mejorar. Ya veremos al final, pero el punto clave es el trabajo que estamos haciendo. Es el tercer día aquí y hay que seguir así", reiteró Marcelo.

A falta de que se incorporen los últimos futbolistas que aún cuentan con algunos días de vacaciones, además del último refuerzo blanco, Dani Ceballos, Zinédine Zidane ya tiene a sus órdenes una plantilla de la que el brasileño no se 'moja' en considerar "mejor o peor que la del año pasado". "El Madrid cambia mucho y es difícil saberlo, han pasado muy buenos jugadores por aquí y los que están ahora también lo son", dijo sobre un vestuario del que aún podrían cambiar algunas piezas.

Una de las caras nuevas del cuadro merengue es Theo Hernández, quien peleará esta temporada por un puesto en el lateral con el segundo capitán blanco. "Competencia siempre he tenido, desde que he llegado aquí siempre he peleado y he hecho todo lo posible para poder jugar", admitió el Marcelo, añadiendo que el joven francés "ayudará mucho" a un equipo que tiene "total confianza" en él ya que "ha venido para sumar".

Además del exfutbolista del Deportivo Alavés, también llegarán en los próximos días a la concentración en Los Ángeles otros futbolistas de la primera plantilla como Sergio Ramos, Marcos Llorente o Cristiano Ronaldo. Este último, además, bajo todos los focos por los rumores de una posible salida del equipo madridista. "No he hablado con él sobre este tema. Cristiano sabe que los compañeros están con él a muerte. Cuando llegue ya hablaremos y a ver cómo está", afirmó Marcelo.

"NO HAY NINGÚN PROBLEMA CON MOURINHO"

El primer compromiso de los de Zidane será el domingo 23 ante el Manchester United de José Mourinho, con el que también se verán las caras en la Supercopa de Europa, pero al que, según Marcelo, no guardan ninguna "revancha" pese a su pasado blanco. "¿Por qué debe haberla? Conmigo no hay ningún problema. Para mí es un placer jugar contra los mejores, me ayudó a crecer cuando estuvo en el Madrid y no hay ningún problema con él", recalcó.

Por último, preguntado por otro de los choques amistosos del cuadro blanco en esta puesta a punto, el que les enfrentará al combinado de la Mayor League Soccer el próximo 3 de agosto en el Solder Field de Chicago, el brasileño manifestó que será "bonito de jugar", aunque reconoció que los suyos intentarán conseguir una victoria como hacen "en todos los partidos".

El jugador del Madrid reconoció que sigue "un poco" la cada vez más competida liga estadounidense, de la que desconoce si tiene ofertas y donde se encuentran jugando actualmente futbolistas de la talla de David Villa (New York City FC), 'Kaká' (Orlando City) o el alemán Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire). "Creo que está mejorando, dentro de 3 o 4 años será una liga muy bonita", concluyó.