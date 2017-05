Organizaciones 'provida' de toda Europa se reúnen en Hungría para reclamar políticas de protección de la vida humana

Etiquetas

Más de 600 representantes de las 37 organizaciones que forman parte de la Federación Europea One of Us han celebrado este fin el II Foro Europeo One of Us en Hungría para reclamar políticas de protección a la vida humana y apoyar a países como Hungría o Polonia que, a su juicio, están llevando a cabo avances en la creación de políticas a favor de la vida, la familia y la maternidad que cuentan con "el apoyo de muchos europeos".