Osoro desea que todos los madrileños tengan "un poco de San Isidro" y anima a "cambiar la ciudad" siguiendo su ejemplo

El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha loado la figura de San Isidro, al que ha definido como un ejemplo de la "caridad" y el "amor" de Dios, y espera que todos los madrileños tengan "un poco" del santo, el patrón de la ciudad.

"Que todos los madrileños tengamos un poco de san Isidro", ha manifestado Osoro, que preside sendas Eucaristías en la colegiata y la pradera, en su homilía en la primera celebración de la festividad en honor a San Isidro.

El arzobispo de Madrid ha animado a cambiar la ciudad con el ejemplo del santo patrón. "Preguntaos: en esta gran ciudad, ¿qué aporto yo de San Isidro, nuestro patrono? Cambiemos la ciudad", ha indicado Osoro.

En este sentido, en su homilía ha señalado que se tiene que tomar ejemplo del patrón de la ciudad y que "hay que ver que los otros son imágenes de Dios que custodiar". "Es decir, hay que hacer crecer a todos los que se acercan a nosotros", ha insistido.

Además, el cardenal Osoro ha subrayado la necesidad de pedir siempre "la caridad de Cristo". "Acogida con corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de amar no según la medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios".

"¿Cuál es la medida de Dios? ¡Sin medida! ¡Todo! No se puede medir el amor de Dios, es sin medida, pues da hasta la vida misma. Y así llegamos a ser capaces de amar también nosotros. No es fácil. Pero debemos amar a quien no nos ama. Hay que oponerse al mal con el bien. Perdonar, compartir, acoger, crear puentes, derribar muros", ha detallado.