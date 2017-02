PADRE ÁNGEL: “CADA VEZ QUE VEO A TRUMP CON LA CORBATA ROJA ME DAN GANAS DE CAMBIAR LA MÍA”

Etiquetas

El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, dijo este martes en el Fórum Europa que su opinión sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la que tiene “la mayor parte de las personas” y que tiene “esperanza de que cambiará”. Sin embargo, sentenció: “Cada vez que veo a Trump con la corbata roja me dan ganas de cambiar la mía”.García hizo estas declaraciones en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Asisa, BT y Red Eléctrica de España, acto al que acudieron numerosas personalidades de la política y del ámbito social y 30 personas sin techo que habitualmente acuden a la iglesia del sacerdote, la de San Antón de Madrid. “No es posible que en las manos de una sola persona haya tanto poder”, agregó, por lo que consideró que, de seguir así, “si no cambia por las buenas, cambiará por las malas”, en referencia a que destituyan a Trump.Asimismo, defendió, citando al Papa, que la corrupción “es el peor de los pecados mortales”, pues Francisco dice que “el pecado se puede perdonar, la corrupción no”.POLÍTICOS DE CARNE Y HUESONo obstante, el sacerdote defendió la labor de los políticos y subrayó, incluso que “algunos” van a los comedores sociales a ayudar a los más desfavorecidos.“No está de moda hablar ahora bien de los políticos, pero cuando les quitas tanto protocolo son de carne y hueso como los demás. Lo que tenemos que hacer es animarles a ser buenos gobernantes. Deberíamos escoger buenos políticos”, agregó, citando el caso del gobierno asturiano, cuyo presidente, Javier Fernández (también presidente de la Gestora del PSOE) hizo las veces de presentador del Padre Ángel en esta cita.“No estoy afiliado a ningún partido. No soy ni de Pedro ni de Pablo, soy de todos. Si yo pudiera votar votaría a todos los partidos. Hay obligación de votar. Si soy de algún partido soy de una coalición que es la Iglesia, aunque sea incomodo eso de la coalición”, añadió el fundador de Mensajeros de la Paz.'TIPO DESCREIDO'Durante la presentación, Fernández recordó sus vínculos con el sacerdote, a quien conoce desde hace décadas, por una pariente que fue catequista del Padre Ángel proveniente de una familia “que no era ni católica ni practicante”. Y desde su perspectiva de “tipo descreído” destacó la figura del cura asturiano como la de “una de esas contadas personas que trabaja por mejorar el mundo”. “A nadie debemos estar más agradecidos como a quienes en una época tan deshumanizada refuerzan lo humano”, aseveró.El Padre Ángel agradeció las palabras del dirigente socialista, refiriéndose a él como “el gran modisto que sabe coser y sabe coser lo que a veces está tan descosido”. “Merecéis todo el respeto por dedicaros a las políticas en estos tiempos en los que está tan en entredicho”, sentenció.