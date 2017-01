Así ve el Papa Francisco el mundo de hoy: Trump, refugiados, China...

Etiquetas

El Papa Francisco ha hablado de todo en una entrevista con El País. 24 horas antes dejaba claro que la sociedad de hoy teme al matrimonio y al compromiso. Esto es la que piensa el Pontífice del mundo de hoy:

Trump

"Hay que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades".

"El peligro es que en tiempos de crisis busquemos un salvador".

"Los salvadores devuelven la identidad con muros y alambres".

"Veremos lo que hace y entonces evaluaremos".

"No me gusta prejuzgar a las personas".

Su vida al convertirse en Papa

"Sigo siendo callejero, en cuanto puedo salgo a la calle a hablar y saludar".

"Cambiar a los 76 años es maquillarse".

"Por ahí no puede hacer todo lo que quiero".

"Dios mi esperó a mí mucho tiempo".

"Procuro hacer lo que manda en Evangelio, pero no siempre lo logro, soy pecador".

"Yo no estoy haciendo ninguna revolución".

"No tomo ninguna medida por imagen, sino por honestidad".

"Cuando vea que no puedo más , Benedicto me enseñó cómo hay que hacerlo".

"Si Dios me lleva antes, lo veré desde el otro lado, espero que no desde el infierno".

La Iglesia hoy

"El peor mal que puede tener la Iglesia es que el clero se convierta en funcionario".

"Hay gente corrupta en la Curia, pero también hay Santos".

"Lo peor que le puede pasar a la Iglesia es ser anestesiada por el mundo".

"La Iglesia nunca debe de dejar de ser cercana, si no se convierte en una ONG".

"Pablo VI fue un mártir que se adelantó a su tiempo. La Evangelii nuntiandi es el mejor documento pastoral postconciliar".

"La teología de la liberación tuvo aspectos positivos, pero también desviaciones".

"No hay que convertir el papel de la mujer en la Iglesias en un machismo con polleras".

"La Iglesias es femenia, no es el iglesia es la iglesia!.

El Mundo

"Estamos en la Tercera Guerra Mundial a pedacitos".

"Me preocupa la desproporción económica del mundo, que un 80% de la fortuna la tenga un grupo".

"El Dios del dinero crea la cultura del descarte".

"Que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio nos tiene que hacer pensar".

"África es el símbolo de la explotación".

"A los inmigrantes hay que integrarlos, sino se forman guetos".

"Hay que hacer puentes, no muros".

"Iré a China cuando me inviten, en China las iglesias están llenas".

"Hitler no robó el poder, fue votado por su pueblo y después destruyó a su pueblo, ese es el peligro".

"Los países tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no a no dialogar con el vecino".

"Esta economía mata, mata de hambre y mata de falta de cultura".

Benedicto

"Tiene una memoria extraordinaria y la conserva".

"Su único problema son las piernas, camina con ayuda".

"No me siento incomprendido, me siento acompañado por todo tipo de gente, jóvenes, viejos...".

La vida cotidiana

"La discusión pule y hermana mucho, pero con buena sangre, sin calumnia".

"No veo la televisión porque sentí que Dios me lo pidió e hice esa promesa".

"La comunicación virtual es rica, pero cuando pierde lo carnal es peligrosa".

"Tirar la piedra y esconder la mano no es humano, es delincuencia".

"No se insulten antes de dialogar".